Progres Pelaporan SPT Tahunan PPh 2025 Capai 13,45 Juta per 28 Mei 2026

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melaporkan progres pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) untuk tahun pajak 2025. Hingga 28 Mei 2026, total SPT yang dilaporkan mencapai 13.454.021.

Data tersebut mencakup pelaporan dari wajib pajak orang pribadi dan badan. Untuk wajib pajak orang pribadi, tercatat 10.945.113 laporan dari karyawan dan 1.498.213 laporan dari non-karyawan. Sementara untuk wajib pajak badan, ada 972.144 laporan dalam rupiah dan 1.609 laporan dalam dolar AS. Sektor migas melaporkan 17 SPT dalam rupiah dan 257 SPT dalam dolar AS.

Selain itu, untuk SPT beda tahun buku yang mulai dilaporkan sejak 1 Agustus 2025, tercatat 36.625 wajib pajak badan dalam rupiah dan 43 dalam dolar AS. DJP juga mencatat pemberian relaksasi pelaporan SPT Tahunan PPh bagi wajib pajak badan hingga 31 Mei 2026. Keputusan ini diambil untuk memberi waktu tambah dalam menyiapkan administrasi, perhitungan, dan kebenaran data pelaporan pajak tahunan.

Secara keseluruhan, jumlah wajib pajak wajib melaporkan SPT Tahunan adalah 19.051.508, terdiri atas 18.237.049 orang pribadi, 1.139.276 badan usaha, 91.871 instansi pemerintah, dan 233 PMSE





