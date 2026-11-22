PT MRT Jakarta menyelesaikan pembangunan rel segmen Bundaran HI-Monas dengan progres keseluruhan fase 2A mencapai 66,13%. Target operasional akhir 2027 tetap ditekan.

PT MRT Jakarta resmi mengonfirmasi bahwa progres konstruksi untuk Fase 2A jalur utara-selatan telah mencapai angka 66,13 persen. Pencapaian signifikan ini ditandai dengan selesainya pekerjaan pemasangan rel pada Segmen 1 yang menghubungkan Bundaran HI dan Monas. Data terbaru dari LinkedIn resmi perusahaan mencatat capaian tersebut hingga tanggal 25 Oktober 2026, menandai kemajuan vital dalam proyek infrastruktur transportasi massal ibukota.

Timeline Operasional dan Target Penyelesaian

Pihak manajemen PT MRT Jakarta menetapkan target operasional penuh untuk Segmen 1 Bundaran HI-Monas pada akhir tahun 2027. Sementara itu, pembangunan untuk Segmen 2 yang mengarah ke kawasan Kota ditargetkan rampung sepenuhnya pada akhir tahun 2029. Kedua tenggat waktu ini menjadi pedoman utama dalam mengevaluasi efisiensi jadwal konstruksi yang sedang berlangsung.

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Proses instalasi dan pengecoran rel untuk segmen Bundaran HI-Monas memakan waktu kurang lebih 10 bulan. Pekerjaan ini dimulai secara resmi pada bulan Desember 2025 dan mencapai titik penyelesaian pada bulan Oktober 2026. Perencanaan waktu yang presisi ini menunjukkan disiplin tinggi dalam manajemen proyek infrastruktur skala besar di wilayah perkotaan padat.

Metode Konstruksi dan Inspeksi Ketat

Weni Maulina, Direktur Konstruksi PT MRT Jakarta, menjelaskan bahwa seluruh pekerjaan rel diawali dengan survei lapangan yang teliti. Tahapan selanjutnya meliputi instalasi rel dan pemasangan bantalan rel, dilanjutkan dengan proses pengecoran trackbed. Seluruh tahapan teknis ini diawasi melalui inspeksi ketat yang dilakukan sebelum dan sesudah pekerjaan selesai untuk menjamin kualitas.

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Setelah seluruh tahapan konstruksi fisik selesai, tim teknis PT MRT Jakarta melakukan serangkaian pengujian teknis mendalam. Tujuan utama dari pengujian ini adalah memastikan bahwa hasil pekerjaan konstruksi memenuhi spesifikasi teknis dan standar keselamatan yang telah ditetapkan oleh otoritas terkait. Proses verifikasi ini menjadi langkah kritis sebelum tahap selanjutnya dapat dilanjutkan.

Detail Teknis dan Material Rel Fase 2A

Wujud fisik dari Segmen 1 terdiri dari jalur utama sepanjang 2,247 kilometer di terowongan utara dan 2,236 kilometer di terowongan selatan. Selain itu, tim konstruksi juga berhasil membangun stabling line dengan panjang 246 meter yang terletak di area Stasiun Thamrin. Infrastruktur ini menjadi fondasi penting untuk operasional kereta di masa depan.

Rel yang digunakan untuk Fase 2A diproduksi oleh perusahaan Nippon Steel yang berlokasi di Fukuoka, Jepang. Material ini menggunakan struktur direct fixation track dengan PC Sleeper atau bantalan beton prategang. Desain ini dipilih karena memiliki daya tahan hingga 50 tahun, kuat, mudah dibangun, serta memerlukan perawatan yang minim.

Tahapan pekerjaan pengecoran rel selanjutnya akan diteruskan dari Segmen 1 menuju Segmen 2 yang mengarah ke kawasan Kota. Proses ini akan menjadi kelanjutan logis dari infrastruktur yang sudah terbentuk saat ini. PT MRT Jakarta berkomitmen untuk menjaga konsistensi kualitas dan kecepatan pembangunan demi terwujudnya sistem transportasi yang handal bagi masyarakat Jakarta.