Program SukaEV Konversi Sepeda Listrik bagi Warga Binaan Lapas Sukamiskin

YPBLC meluncurkan program SukaEV di Lapas Sukamiskin Bandung pada 30 Oktober 2026. Program ini memberikan pelatihan teknis konversi sepeda listrik dan literasi menulis kepada warga binaan.

Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti (YPBLC) secara resmi menggandeng Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Sukamiskin Bandung untuk menjalankan program pembinaan konversi kendaraan listrik atau EV. Program ini bertujuan memberikan keterampilan teknis kepada warga binaan agar siap kembali ke masyarakat.

Peluncuran Program SukaEV di Sukamiskin

Program SukaEV secara resmi diluncurkan pada Jumat, 30 Oktober 2026 di kawasan Lapas Kelas I Sukamiskin, Kota Bandung. Acara peluncuran ini menghadirkan sejumlah tokoh penting dari kedua institusi sebagai saksi komitmen jangka panjang. Hadir dalam acara tersebut adalah Ketua Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti Julian Bongsoikrama, B.A., M.Sc., serta Kepala Lapas Kelas I Sukamiskin Dr. Tr. Nanank Syamsudin, A.Md.IP., S.Sos., M.H.

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Rangkaian acara peluncuran disaksikan oleh jajaran petugas pemasyarakatan beserta perwakilan warga binaan yang terpilih menjadi peserta angkatan pertama. Kehadiran para pejabat tinggi dari kedua lembaga ini menandakan tingkat prioritas yang tinggi terhadap program pemberdayaan ini. Mereka hadir untuk memastikan bahwa pelatihan yang diberikan akan berjalan sesuai standar kompetensi yang diharapkan.

Mekanisme Pelatihan Teknis dan Literasi

Fokus utama dari program SukaEV adalah pengembangan keterampilan teknis konversi sepeda listrik menjadi kendaraan yang layak pakai dan bernilai ekonomi. Peserta mendapatkan pembekalan pengetahuan dasar mekanik dan kelistrikan yang dapat langsung dimanfaatkan sebagai keterampilan kerja profesional. Kemampuan ini dirancang agar warga binaan dapat bersaing di pasar tenaga kerja setelah menyelesaikan masa pembinaannya.

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Selain aspek teknis, program juga mencakup kelas literasi melalui kegiatan bernama SukaTulis. Kelas ini dirancang untuk membantu warga binaan mengembangkan kemampuan menulis secara efektif dan terstruktur. Kegiatan menulis ini tidak hanya bertujuan meningkatkan literasi, tetapi juga menjadi sarana ekspresi pengalaman pribadi dan refleksi diri.

Dalam struktur pelatihan, peserta diajarkan tentang modul kelistrikan yang komprehensif serta teknik dasar perakitan sepeda. Pengetahuan ini mencakup analisis komponen baterai, motor listrik, dan sistem pengontrolan daya pada sepeda listrik. Integrasi antara keterampilan teknis dan pengembangan soft skill melalui menulis menciptakan profil kompetensi yang holistik.

Posisi dan Dukungan Para Pemangku Kepentingan

Julian Bongsoikrama menekankan bahwa setiap individu berhak memperoleh kesempatan untuk membangun kembali masa depannya secara bermartabat. Pernyataan ini menjadi fondasi filosofis dari seluruh program yang dijalankan oleh Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti. Julian menegaskan bahwa kesalahan di masa lalu tidak seharusnya menutup pintu kesempatan bagi seseorang untuk bersinar kembali.

Komitmen ini diwujudkan melalui kehadiran program SukaEV dan pelatihan menulis sebagai jembatan penerimaan sosial. Julian menyatakan bahwa Yayasan Pendidikan Budi Luhur Cakti hadir untuk memastikan mereka memiliki keterampilan nyata. Keterampilan tersebut berfungsi sebagai modal berharga yang dapat meningkatkan kepercayaan diri dan daya saing.

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Di sisi lain, Kolonel Penjaskin Dr. Tr. Nanank Syamsudin menyambut baik inisiatif kerja sama ini sebagai bentuk kepedulian sosial. Lembaga Pemasyarakannya membuka pintu bagi program yang bersifat memberdayakan, bukan hanya menghukum. Kolaborasi ini diharapkan dapat mengurangi angka residivis melalui pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan.

Dampak Nyata dan Langkah Selanjutnya

Sebagai tindak lanjut dari peluncuran, kedua institusi menandatangani nota kesepahaman (MoU) sebagai dasar kerja sama jangka panjang. Dokumen ini mengatur mekanisme pengelolaan program, pembagian tugas, dan evaluasi kinerja secara berkala. Penandatanganan MoU ini mengukuhkan hubungan strategis antara dunia pendidikan dan lembaga pemasyarakatan.

Acara peluncuran juga diakhiri dengan peluncuran simbolis unit perdana sepeda SukaEV yang disaksikan oleh seluruh peserta. Unit pertama ini merupakan hasil konversi yang menunjukkan kualitas teknis yang memenuhi standar keamanan. Pengiriman unit pertama ini menjadi bukti nyata bahwa program ini telah memasuki tahap eksekusi operasional.

Kegiatan ditutup dengan pemaparan kurikulum pelatihan kelistrikan yang lebih mendetail serta pengenalan modul kelas menulis. Kedua institusi juga melakukan pertukaran cendera mata sebagai simbol persahabatan dan komitmen bersama. Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan pelatihan intensif bagi angkatan pertama warga binaan di fasilitas Lapas Sukamiskin.