Program SMK Go Global di Poltekpar NHI Bandung membekali lulusan seperti Apriani Marifatunajah dan Raja Alvidoni Bahri dengan keterampilan profesional standar internasional untuk bersaing di pasar kerja Eropa.

Kabupaten Garut dan Kota Bandung menjadi saksi sejarah baru dalam dunia ketenagakerjaan nasional melalui Program SMK Go Global yang digulirkan di Politeknik Pariwisata (Poltekpar) NHI Bandung. Para lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) kini tidak lagi sekadar mencari pekerjaan lokal, melainkan dibekali sertifikasi dan kompetensi profesional untuk menembus pasar kerja internasional. Inisiatif strategis ini mengubah paradigma ekspor tenaga kerja Indonesia dari yang semula mengandalkan tenaga tidak terampil menjadi penyediaan skilled workers atau tenaga kerja terampil dan bersertifikasi.

Transformasi Teknis Barista Standar Internasional

Apriani Marifatunajah, mahasiswa asal Kabupaten Garut yang mengikuti pelatihan di Poltekpar NHI Bandung pada pekan ketiga November 2026, menjadi contoh nyata keberhasilan program ini. Di depan mesin espreso, mahasiswi berusia 23 tahun tersebut menunjukkan presisi tinggi dalam menakar biji kopi, sebuah keterampilan yang jauh berbeda dengan latar belakangnya sebagai buruh jahit di pabrik tekstil Garut. Ia mengakui bahwa dalam dua tahun terakhir pasca-akhirnya pekerjaan di pabrik, ia mengalami masa pengangguran panjang sebelum menemukan jalur karir baru ini.

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Sebagai anak kedua dari tiga bersaudara dengan latar belakang keluarga kategori desil lima, Apriani memilih kelas barista sebagai langkah konkret untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarganya. Ayahnya bekerja sebagai petugas keamanan di pabrik gas, sementara ibunya bertani. Menurutnya, menguasai teknik meracik kopi standar internasional bukan hanya soal mengejar dokumen, melainkan tiket vital untuk mengakses pasar kerja di Eropa.

Proses adaptasi keterampilan ini tidak berjalan mulus sejak awal. Apriani menceritakan bahwa dalam minggu-minggu pertama pelatihan, ia benar-benar nol besar mengenai kopi. Tahap pembelajaran dari dasar dirasakan cukup berat bagi seorang pemula yang memiliki ambisi besar. Namun, tekadnya untuk mengangkat derajat ekonomi orang tua menjadi motivasi utama untuk melewati masa-masa sulit tersebut.

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Dedikasi Raja Alvidoni Bahri untuk Karir Global

Sementara itu, Raja Alvidoni Bahri, atau yang akrab disapa Doni, memilih jalur lain namun dengan tujuan yang sama yaitu bekerja di luar negeri. Lulusan jurusan multimedia SMKN 3 Bandung tahun 2022 ini memutuskan untuk menunda kuliah demi memastikan orang tuanya tidak memikul beban biaya pendidikan. Latar belakangnya sebagai anak dari keluarga pekerja dengan ayah yang bekerja serabutan dan ibu yang menjalankan warung kecil memaksanya untuk mandiri sejak dini.

Dalam kurun waktu empat tahun pasca kelulusan, Doni mengalami fluktuasi karir yang cukup signifikan dengan berpindah-pindah di empat jenis pekerjaan berbeda. Rangkaian pekerjaannya mencakup peran sebagai buruh gudang ritel, pramusaji di restoran cepat saji, pegawai merek fesyen, hingga pekerja paruh waktu di sektor katering pernikahan. Keputusannya untuk mengikuti program pelatihan kerja ke luar negeri muncul setelah mendengar informasi dari tetangga.

Doni berhasil menyisihkan ribuan pendaftar lainnya untuk masuk ke dalam kelas waiter pada gelombang pelatihan kedua di bulan Oktober 2026. Selama hampir dua bulan tinggal di asrama hotel kampus NHI, ia melatih disiplin diri yang ketat dan menguasai materi pelajaran yang seluruhnya disampaikan dalam bahasa Inggris. Kebiasaan malam hari yang diisi dengan mengulang materi secara mandiri menjadi kunci untuk mengejar ketertinggalan teknis.

Visi Jangka Panjang dan Dampak Ekonomi Sosial

Target jangka menengah Doni sangat jelas, yaitu bekerja di negara-negara seperti Bulgaria atau Turki selama tiga hingga lima tahun ke depan. Setelah memiliki pengalaman dan modal di luar negeri, ia berencana membangun usaha mandiri di tanah air, baik dalam bentuk studio pakaian atau mengembangkan warung rintisan yang dikelola orang tuanya. Ambisi ini mencerminkan harapan banyak peserta pelatihan lainnya untuk tidak hanya menjadi pekerja, tetapi juga wirausaha.

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Fenomena ini menunjukkan bahwa program penempatan tenaga kerja migran telah bertransformasi secara kualitatif. Peserta seperti Apriani dan Doni tidak lagi dikirim sebagai tenaga kerja sembarangan, melainkan sebagai profesional yang siap bersaing di kancah global. Sertifikasi yang mereka dapatkan menjadi nilai tambah signifikan yang membedakan mereka di mata pemberi kerja internasional.

Kehadiran program SMK Go Global di Poltekpar NHI Bandung menjadi bukti nyata bahwa investasi dalam pelatihan vokasi berkualitas tinggi dapat menghasilkan dampak ekonomi sosial yang masif. Para lulusan siap menjadi agen perubahan yang tidak hanya mengangkat taraf hidup pribadi, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan citra tenaga kerja Indonesia di mata dunia.