Kolaborasi YABN, Adaro Group, dan Alamtri Group berhasil menanggulangi katarak bagi 7.500 warga di Kalimantan Selatan sejak 2003, memulihkan kemandirian lansia melalui operasi gratis.

Program Operasi Katarak Gratis Satu Cahaya, Berjuta Cerita yang dikelola oleh Yayasan Amanah Bangun Negeri (YABN) bersama Adaro Group dan Alamtri Group telah memberikan harapan baru bagi ribuan penderita gangguan penglihatan di Indonesia. Inisiatif kolaboratif ini secara signifikan meningkatkan akses kesehatan mata bagi masyarakat yang sebelumnya terhambat oleh keterbatasan biaya dan jarak ke fasilitas layanan spesialis mata.

Memulihkan Kemandirian Penerima Manfaat Program

Mirhan, seorang warga berusia 75 tahun dari Desa Maradap, Kecamatan Juai, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, mengalami penurunan kualitas hidup akibat katarak pada mata kirinya. Selama hampir dua tahun terakhir, lensa mata yang keruh menghalangi aktivitas menanam sayur di kebunnya, yang merupakan sumber nafkah utama. Melalui program yang diinisiasi PT Adaro Indonesia pada September 2026, Mirhan mendapatkan kesempatan menjalani operasi katarak gratis. Kepulihan penglihatannya bukan hanya soal kesehatan, tetapi juga pemulihan kemandirian untuk kembali bekerja dan beraktivitas seperti sedia kala.

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Kasus serupa dialami oleh Amir dari Desa Pasar Senin, Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang gangguan penglihatannya berlangsung sejak 2024. Setelah menjalani operasi mata kiri pada 2025 dan mata kanan pada 2026, Amir merasakan perubahan drastis dalam rutinitas harian. Penerima manfaat lainnya, Fatimah dari Desa Simpang Jaya, Kabupaten Barito Kuala, juga menyatakan rasa syukur karena kini dapat melihat dengan jelas kembali setelah bertahun-tahun menjalani hidup dengan keterbatasan penglihatan.

Jangkauan Luas dan Antusiasme Masyarakat Tinggi

Program operasi katarak gratis telah berjalan sejak tahun 2003 dan terus menyasar berbagai daerah dengan antusiasme tinggi. Di Puskesmas Ampah, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, kegiatan ini berhasil melayani 70 pasien dalam satu sesi. Tenaga Kesehatan Puskesmas Ampah, dr Nency Saragih, mencatat bahwa area puskesmas dipenuhi warga yang datang untuk mendapatkan layanan ini, menandakan tingginya kebutuhan akan penanganan katarak di wilayah tersebut.

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Kolaborasi dalam program ini melibatkan berbagai pihak utama, termasuk PT Saptaindra Sejati (SIS), PT Adaro Indonesia, Yayasan Amanah Bangun Negeri (YABN), PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA), serta mitra lainnya. Kehadiran layanan di wilayah Ampah dan sekitarnya dinilai sangat berarti karena mampu mengatasi tantangan geografis dan transportasi yang selama ini menjadi hambatan bagi warga dalam mengakses dokter spesialis mata. dr Nency menekankan bahwa kemudahan akses ini langsung memberikan dampak positif pada kesehatan masyarakat setempat.

Strategi Kolaborasi Mengatasi Hambatan Akses Kesehatan

dr Nency Saragih menjelaskan bahwa akses terhadap layanan dokter spesialis mata masih menjadi tantangan signifikan bagi sebagian masyarakat. Faktor jarak perjalanan, ketersediaan transportasi, dan kebutuhan pendampingan bagi pasien lansia sering kali membuat mereka menunda penanganan. Dengan menghadirkan operasi gratis langsung di tingkat puskesmas, program ini secara efektif mengurangi hambatan tersebut dan mempermudah masyarakat untuk memperoleh tindakan medis yang dibutuhkan tanpa biaya tambahan.

Harapan dari tenaga kesehatan setempat adalah agar kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan. Konsistensi penyelenggaraan program ini diyakini akan semakin banyak membantu masyarakat yang membutuhkan, memberikan dampak langsung bagi pemulihan kualitas hidup mereka. Dukungan dari sektor swasta melalui Adaro Group dan Alamtri Group menjadi kunci keberlanjutan inisiatif kesehatan masyarakat ini.

Dampak Jangka Panjang bagi Masyarakat Kalimantan Selatan

Hingga saat ini, program Satu Cahaya, Berjuta Cerita telah mencatatkan 7.500 penerima manfaat di sejumlah kabupaten di Kalimantan Selatan. Angka ini mencerminkan pencapaian besar dalam penanggulangan gangguan penglihatan di wilayah tersebut. Di balik setiap angka, tersimpan cerita tentang harapan yang kembali tumbuh dan kesempatan bagi individu untuk menjalani kehidupan dengan lebih mandiri dan berkualitas.

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Kisah-kisah dari Mirhan, Amir, dan Fatimah serta ribuan penerima manfaat lainnya mengingatkan bahwa gangguan penglihatan bukan sekadar persoalan medis, tetapi juga faktor penentu kemandirian dan kualitas hidup, terutama bagi kelompok lanjut usia. Melalui kerja sama strategis antara lembaga filantropi dan perusahaan sektor energi, program ini tidak hanya menyembuhkan mata, tetapi juga memulihkan kemampuan warga untuk berkontribusi kembali pada masyarakat dan keluarga mereka secara optimal.