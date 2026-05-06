Program Revitalisasi Sekolah 2026: Upaya Pemerintah Tingkatkan Kualitas Infrastruktur Pendidikan Nasional

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menargetkan revitalisasi 71.744 sekolah pada 2026 dengan prioritas pada wilayah bencana dan daerah 3T.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah kini tengah mengakselerasi langkah strategis dalam memperbaiki kualitas sarana dan prasarana pendidikan di seluruh pelosok negeri. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti , menegaskan bahwa peningkatan infrastruktur sekolah merupakan pilar utama dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan bermutu bagi seluruh peserta didik di Indonesia.

Upaya ini bukan sekadar perbaikan fisik, melainkan sebuah langkah sistematis untuk memastikan bahwa setiap anak bangsa memiliki akses yang setara terhadap fasilitas pendidikan yang layak, tanpa terkendala oleh lokasi geografis maupun kondisi ekonomi daerah masing-masing. Visi besar ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang telah berulang kali menekankan pentingnya revitalisasi sekolah sebagai prioritas nasional dalam meningkatkan daya saing sumber daya manusia Indonesia di masa depan.

Dalam implementasinya, target besar telah ditetapkan untuk tahun 2026, di mana pemerintah berencana menyasar sebanyak 71.744 satuan pendidikan untuk mendapatkan revitalisasi. Target yang sangat ambisius ini menunjukkan komitmen serius pemerintah dalam mengatasi masalah ketimpangan fasilitas pendidikan yang selama ini menjadi tantangan kronis di berbagai daerah. Mendikdasmen Abdul Mu'ti mengungkapkan bahwa proses pelaksanaan program ini sebenarnya sudah mulai bergulir.

Hingga saat ini, pemerintah telah berhasil merampungkan ribuan kerja sama dengan berbagai satuan pendidikan dan mulai menyalurkan bantuan dana dengan total mencapai Rp 2,6 triliun. Pencapaian konkret terlihat dari penyelesaian perjanjian kerja sama dengan 4.838 satuan pendidikan, di mana bantuan finansial dan material telah menjangkau 3.408 sekolah. Anggaran yang besar ini dialokasikan untuk memastikan perbaikan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari renovasi ruang kelas, perbaikan atap yang bocor, hingga penyediaan fasilitas sanitasi yang lebih sehat dan layak bagi siswa.

Lebih lanjut, pemerintah telah menetapkan skala prioritas yang ketat dalam pelaksanaan program revitalisasi tahun 2026 guna memastikan bantuan tepat sasaran. Prioritas utama diberikan kepada sekolah-sekolah yang mengalami kerusakan parah akibat bencana alam. Mengingat letak geografis Indonesia yang berada di wilayah cincin api, banyak sekolah di berbagai daerah, terutama di wilayah Sumatera dan beberapa titik lain di Indonesia, yang mengalami kerusakan bangunan akibat gempa bumi, banjir, maupun tanah longsor.

Kondisi ini seringkali membuat proses belajar mengajar terganggu atau bahkan terhenti total, sehingga percepatan rehabilitasi menjadi hal yang tidak bisa ditunda lagi. Selain wilayah terdampak bencana, pemerintah juga memberikan perhatian khusus kepada sekolah-sekolah yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar, atau yang lebih dikenal dengan wilayah 3T. Sekolah di perbatasan dan pulau-pulau terluar seringkali terabaikan dalam pembangunan infrastruktur, sehingga intervensi pemerintah melalui program revitalisasi ini diharapkan mampu mengikis kesenjangan pendidikan antara kota besar dan wilayah terpencil.

Tidak hanya terpaku pada bencana dan wilayah 3T, program ini juga mencakup sekolah-sekolah dengan tingkat kerusakan berat meskipun berada di wilayah yang stabil atau non-3T. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah mengedepankan asas urgensi kerusakan bangunan di atas segala pertimbangan lokasi. Dengan adanya perbaikan fasilitas yang masif, diharapkan motivasi belajar siswa serta semangat mengajar para guru dapat meningkat secara signifikan.

Sarana yang memadai akan memungkinkan penerapan metode pembelajaran yang lebih inovatif dan modern, yang pada akhirnya akan meningkatkan capaian hasil belajar peserta didik. Pemerintah percaya bahwa lingkungan fisik sekolah yang aman, bersih, dan nyaman adalah fondasi dasar yang harus dipenuhi sebelum melakukan transformasi kurikulum atau peningkatan kompetensi guru secara lebih mendalam. Melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan berbagai pemangku kepentingan, program revitalisasi sekolah 2026 ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan pendidikan dasar dan menengah di Indonesia.

Keberhasilan program ini akan menjadi tolok ukur keberhasilan pemerintahan dalam mewujudkan pemerataan kualitas pendidikan. Dengan target puluhan ribu sekolah yang akan diperbaiki, Indonesia sedang melangkah menuju era baru di mana tidak ada lagi anak yang harus belajar di bawah atap yang rapuh atau di ruang kelas yang tidak layak.

Investasi besar dalam infrastruktur pendidikan ini merupakan investasi jangka panjang untuk menciptakan generasi emas yang kompetitif, cerdas, dan memiliki kesehatan mental yang terjaga karena didukung oleh lingkungan pendidikan yang manusiawi dan berkualitas tinggi





