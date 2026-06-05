Program Percontohan Pelayanan Terpadu untuk Perempuan dan Anak Ditetapkan di DKI Jakarta

Pemerintah menandatangani SKB yang mengusung layanan kesehatan, hukum, dan rehabilitasi terpadu bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di DKI Jakarta, dengan dukungan lintas kementerian dan akses layanan 100 persen di rumah sakit dan puskesmas.

Pemerintah Indonesia resmi menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) mengenai Program Percontohan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak di Provinsi DKI Jakarta pada Rabu, 4 Juni 2026.

Penandatanganan ini melibatkan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Sosial, Menteri Hukum, Menteri Kesehatan, Menteri Komunikasi dan Digital, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, serta Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. SKB ini dirancang sebagai respons terhadap kompleksitas kasus kekerasan di wilayah perkotaan yang memiliki kepadatan penduduk tinggi, mobilitas sosial dinamis, dan beragam bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Program percontohan mengadopsi pendekatan berfokus pada korban (victim‑oriented approach) yang menekankan hak korban atas perlindungan, keadilan, dan pemulihan secara menyeluruh, sekaligus memastikan semua tahapan pelayanan tidak menimbulkan reviktimisasi, melindungi kerahasiaan identitas, dan memprioritaskan kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak. Kementerian Kesehatan berperan aktif dalam memperkuat layanan kesehatan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak (KtPA).

Menurut Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes, Aji Muhawarman, kementerian tidak hanya menyediakan layanan medis, psikologis, dan medikolegal seperti visum et repertum, namun juga mengintegrasikan sistem rujukan lintas sektor, pembiayaan layanan kesehatan, promosi kesehatan, serta deteksi dini kekerasan. Hingga akhir April 2026, 31 rumah sakit dan 44 puskesmas di DKI Jakarta telah mencapai tingkat ketersediaan layanan 100 persen, dengan proporsi pemberian layanan sebesar 31,12 persen untuk perempuan dan 36,73 persen untuk anak.

Monitoring dan evaluasi terus dilakukan untuk memastikan layanan terpadu dapat diakses secara cepat, mudah, dan berkelanjutan sesuai ketentuan SKB. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, menekankan bahwa sistem perlindungan yang terintegrasi ini menggantikan paradigma lama di mana korban harus berpindah‑pindah antara instansi, yang seringkali menimbulkan beban tambahan dan mengurangi keinginan melapor. Dengan mekanisme baru, seluruh kebutuhan korban-mulai dari pengaduan, perawatan kesehatan, bantuan hukum, hingga rehabilitasi-dipenuhi dalam satu jaringan layanan yang terkoordinasi.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan komitmen penuh Pemerintah Daerah dalam melaksanakan mandat ini secara serius bersama semua pemangku kepentingan. Program percontohan ini tidak hanya bertujuan menguji efektivitas model layanan terpadu, tetapi juga mengembangkan sistem informasi terintegrasi yang dapat dijadikan contoh bagi daerah lain dalam upaya melindungi perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan





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Kekerasan Terhadap Perempuan Pelayanan Terpadu DKI Jakarta Kementerian Kesehatan Perlindungan Anak

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