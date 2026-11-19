Program Pembebasan Pajak Daerah Jawa Timur Tahap II Tahun 2026 menghapus tunggakan PKB dan denda Samsat Keliling di Surabaya untuk membantu pelaku ekonomi seperti pengemudi ojek online.

Pengemudi ojek online bernama Ana menunjukkan kepuasan signifikan setelah menyelesaikan kewajiban pajaknya di mobil operasional Samsat Keliling yang beroperasi di halaman Kantor Penyedia Jasa Jalan Ketabang, Kelurahan Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Kota Surabaya pada Rabu, 18 November 2026. Senyum lebar terukir di wajahnya karena program pemerintah berhasil meringankan beban finansialnya yang menumpuk selama tiga tahun, sebuah bantuan nyata bagi para pekerja sektor informal di wilayah Metropolitan Surabaya.

Detail Penghematan Beban Pajak Kendaraan

Program Pembebasan Pajak Daerah Jawa Timur Tahap II Tahun 2026 secara konkret menghapuskan denda administratif yang sebelumnya akan memberatkan pemilik kendaraan bermotor yang terlambat melakukan pembayaran. Ana mengakui bahwa keterlambatannya dalam membayar pajak kendaraan selama jangka waktu tiga tahun seharusnya memicu akumulasi biaya tambahan yang signifikan secara nominal bagi dompet pribadinya.

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Berdasarkan perhitungan standar, total kewajiban yang seharusnya ia bayarkan dengan penuh denda dan bunga tercatat mencapai Rp 800 ribu. Namun, berkat mekanisme pembebasan khusus ini, total tagihan yang harus ia serahkan kepada instansi pemerintah setempat hanya tersisa Rp 328 ribu saja, sebuah pengurangan substansial yang terasa sangat membantu bagi keberlangsungan ekonomi harian pengemudi transportasi daring tersebut.

Ketentuan Berlaku untuk Mitra Pengemudi Online

Muhammad Syaifullah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pajak Daerah Surabaya Selatan, menegaskan bahwa fasilitas keringanan pajak ini secara spesifik menargetkan sepeda motor yang didaftarkan dan digunakan secara sah oleh mitra ojek online dan memenuhi seluruh ketentuan administratif yang ditetapkan oleh daerah.

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Mekanisme pembebasan ini secara rinci mencakup penghapusan pokok tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor atau PKB untuk tahun 2025 serta tahun-tahun sebelumnya yang menumpuk. Namun, Muhammad Syaifullah secara tegas menjelaskan bahwa pokok PKB untuk tahun berjalan yaitu tahun 2026 tidak masuk dalam kategori豁免 atau pembebasan tunggakan tersebut dan tetap harus dilunasi oleh pemilik kendaraan.

Muhammad Syaifullah juga menginstruksikan para mitra pengemudi untuk melakukan verifikasi langsung kepada petugas Samsat Keliling yang bertugas di lapangan guna memastikan komponen tagihan mana yang secara otomatis dibebaskan dan kewajiban apa yang masih harus segera dibayarkan agar status kendaraan tetap bersih dari blokir administrasi.

RegulasiSWDKLLJ dan Dana Kecelakaan Jalan

Rival Irwanson Damanik, Kepala Cabang Surabaya yang mewakili Kepala PT Jasa Raharja Kantor Wilayah Jawa Timur, memberikan klarifikasi tambahan mengenai aturan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan atau SWDKLLJ dalam skema pembebasan ini. Pembebasan khusus hanya berlaku pada denda keterlambatan administratif yang menumpuk dari tahun-tahun sebelumnya, bukan pada pokok sumbangan keuangannya itu sendiri.

Dalam pernyataan resminya, Rival Irwanson Damanik menegaskan bahwa jika terdapat denda keterlambatan yang menimpa tahun berjalan, maka kewajiban tersebut tetap berlaku dan harus segera dibayarkan oleh pemilik kendaraan. Pembayaran SWDKLLJ melalui mekanisme Samsat berfungsi sebagai salah satu sumber dana vital yang nantinya akan disalurkan sebagai santunan bagi para korban kecelakaan lalu lintas jalan yang berhak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

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