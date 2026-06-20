Program Padat Karya DKI Jakarta Buka 2.843 Lowongan, Upah Rp5,7 Juta

Pemprov DKI Jakarta meluncurkan program padat karya yang menawarkan 2.843 lowongan kerja dengan upah setara UMP. Gubernur Pramono Anung menegaskan transparansi dan bebas dari nepotisme. Program ini dijalankan secara bertahap di berbagai dinas dengan masa kerja bervariasi.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meluncurkan program padat karya untuk menciptakan lapangan kerja bagi warga. Program ini menawarkan sekitar 2.843 lowongan kerja yang akan disebarkan secara bertahap di berbagai dinas kerja sama seperti Dinas Bina Marga, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, Dinas Sumber Daya Air, serta Dinas Lingkungan Hidup.

Upah yang diterima peserta setara dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta, yaitu sekitar Rp5,7 juta per bulan, dengan syarat utama hanya memiliki KTP Jakarta. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa proses rekrutmen akan dilakukan secara transparan dan bebas dari praktik nepotisme atau penggunaan orang dalam (ordal). Menurutnya, sistem yang terbuka memungkinkan masyarakat untuk mengawasi setiap tahapan penerimaan. Ia telah menginstruksikan jajarannya untuk mempercepat proses pengisian lowongan guna menjaga daya beli masyarakat.

Staf Khusus Gubernur, Chico Hakim, menyatakan program ini mencerminkan komitmen membangun Jakarta dari bawah serta mengentaskan tekanan sosial dengan penyediaan lapangan kerja yang inklusif. Program padat karya direncanakan berlangsung selama tiga bulan pada tahap awal dan dapat diperpanjang sesuai evaluasi. Sebanyak 37 jenis pekerjaan telah dibuka pendaftarannya sejak Rabu, 17 Juni, dengan deadline bervariasi antara 25 Juni hingga 1 Oktober 2026, tergantung jenis pekerjaan.

Masa kerja yang ditawarkan juga bervariasi, mulai dari 41 hari hingga dua bulan, dengan jadwal mulai bekerja pada 1 Juli 2026 atau 1 Oktober 2026. Calon pendaftar dapat mengakses situs resmi untuk melihat detail lowongan, ketentuan, dan mengisi formulir secara online. Program ini diharapkan tidak hanya mengurangi pengangguran tetapi juga merangsang perputaran ekonomi di tingkat kelurahan dan RW dengan menyalurkan bantuan secara tepat sasaran kepada mereka yang membutuhkan pekerjaan sementara.

Dengan demikian, program padat karya menjadi bagian dari bantalan sosial pemerintah daerah dalam menghadapi tekanan ekonomi masse





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Padat Karya Lowongan Kerja DKI Jakarta UMP Pramono Anung Bantalan Sosial Pengangguran

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