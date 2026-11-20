Program Makan Bergizi Gratis meningkatkan permintaan peralatan dapur di Citeureup, Bogor. Pelaku usaha logam menyebut peluang pasar terbuka namun masih ada hambatan agunan dan pemasaran.

Program Makan Bergizi Gratis atau MBG menjadi pendorong signifikan bagi perkembangan industri perajin logam di Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kegiatan ini secara langsung meningkatkan volume pemesanan peralatan dapur dari pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM lokal yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi daerah.

Dampak Ekonomi bagi Pengusaha Logam Citeureup

Koordinator UMKM Kecamatan Citeureup Dedi Ahmadi menegaskan bahwa program MBG memberikan manfaat ekonomi nyata bagi para pengusaha kecil yang memproduksi berbagai peralatan rumah tangga berbahan logam. Ia menyatakan bahwa alat-alat dapur untuk program tersebut berasal dari produsen lokal, sebuah pencapaian yang dianggapnya sebagai langkah menaikkan kelas usaha.

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Menurut Dedi, Kecamatan Citeureup memiliki sentra industri logam yang menjadi salah satu sumber penghidupan masyarakat setempat. Produksi peralatan rumah tangga dan perlengkapan dapur di wilayah ini telah menjadi identitas ekonomi yang kuat bagi warga sekitar. Program MBG membuka peluang pasar baru yang sangat dibutuhkan oleh para perajin untuk memperluas jaringan distribusi mereka.

Tantangan Rantai Pasok dan Ketergantungan Impor

Meski banyak kebutuhan terpenuhi, Dedi mengungkapkan bahwa tidak seluruh perlengkapan MBG dapat dipenuhi oleh industri setempat. Salah satu komoditas yang masih bergantung pada produk impor adalah wadah makanan atau ompreng yang diperlukan untuk operasional program tersebut. Ketiadaan produksi lokal untuk barang spesifik ini menyoroti celah dalam rantai pasok domestik.

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Peluang ekonomi dari program MBG masih bisa diperluas lebih jauh jika industri kecil dalam negeri mampu meningkatkan kapasitas produksi untuk jenis barang tertentu. Dedi berharap pemerintah dapat memfasilitasi perluasan pasar sehingga semakin banyak produk industri kecil yang terserap untuk mendukung kebutuhan program pemerintah pusat.

Hambatan Permodalan dan Strategi Pemasaran UMKM

Pengusaha logam di Citeureup menghadapi tantangan serius dalam mengembangkan usaha, terutama terkait akses permodalan dan strategi pemasaran produk. Dedi menjelaskan bahwa banyak pengusaha mengalami kesulitan memperoleh Kredit Usaha Rakyat atau KUR akibat persyaratan agunan yang ketat dari perbankan. Kondisi ini membatasi kemampuan mereka untuk melakukan ekspansi produksi secara agresif.

Dedi menyebut bahwa permasalahan utama UMKM bukan hanya pada permodalan, tetapi sektor pemasaran adalah isu yang paling krusial. Tanpa strategi pemasaran yang efektif, produk-produk berkualitas tinggi dari industri lokal sulit menjangkau pasar yang lebih luas. Solusi terintegrasi antara pembiayaan dan akses pasar sangat dibutuhkan untuk mengatasi kemacetan ini.

Respons Resmi Komisi VII DPR RI Bogor

Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mengapresiasi manfaat program MBG yang mulai dirasakan oleh pengusaha industri logam di Citeureup. Kunjungan kerja ini dipimpin Evita untuk membahas akses permodalan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Bogor pada Jumat, 20 November 2026.

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Evita menekankan bahwa pengembangan UMKM tidak cukup hanya melalui dukungan permodalan, tetapi juga harus dibarengi dengan perluasan akses pemasaran. Komisi VII DPR RI mendorong Kementerian UMKM, Kementerian Ekonomi Kreatif, serta pemerintah daerah untuk memperkuat dukungan agar produk lokal mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Sinergi antar-institusi ini diharapkan menciptakan dampak ekonomi berkelanjutan.

Evita berharap berbagai program pemerintah dapat memberikan dampak ekonomi berkelanjutan sekaligus membantu pengusaha UMKM meningkatkan skala usaha. Peningkatan daya saing produk lokal menjadi kunci utama dalam memastikan keberlanjutan industri kreatif dan manufaktur kecil di tingkat daerah. Dukungan kebijakan yang tepat akan mempercepat transformasi UMKM dari produsen skala kecil menjadi mitra strategis nasional.