Program Makan Bergizi Gratis Terkendala Dana dan Tata Kelola, Evaluasi Besar-besaran Mendesak

Ratusan SPPG di Jawa Tengah dan Banten berhenti beroperasi akibat dana tersendat, masalah IPAL, dan tata kelola. Komnas HAM dan riset BRIN-UI mendesak evaluasi menyeluruh program MBG karena distribusi tidak merata dan menu dinilai tidak sesuai.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digalakkan pemerintah menghadapi tantangan serius di sejumlah daerah. Ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi ( SPPG ) di Jawa Tengah terpaksa berhenti beroperasi karena berbagai kendala, mulai dari tersendatnya dana operasional, masalah instalasi pengolahan air limbah (IPAL), hingga tata kelola yang belum optimal.

Kondisi ini menyebabkan penyaluran MBG kepada masyarakat, khususnya balita dan ibu hamil, menjadi terhenti. Para orang tua di berbagai wilayah mengeluhkan menu yang tidak sesuai dengan kebutuhan gizi anak-anak mereka, sehingga mereka mendesak agar program ini dievaluasi secara menyeluruh. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) turut angkat bicara dan mendesak adanya evaluasi besar-besaran terhadap program MBG. Mereka menekankan perlunya evaluasi terhadap tugas dan wewenang Badan Gizi Nasional yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program ini.

Selain itu, hasil riset yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama Universitas Indonesia (UI) mengungkapkan fakta mencengangkan: lebih dari separuh dapur MBG terkonsentrasi di tiga provinsi di Pulau Jawa, sementara daerah-daerah miskin dan dengan angka stunting tinggi di luar Jawa justru belum terjangkau. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa distribusi program belum merata dan belum menyentuh kelompok yang paling membutuhkan. Di Banten, operasional sejumlah SPPG juga terhenti sementara akibat anggaran yang tersendat.

Kepala daerah setempat mengaku masih menunggu kepastian pencairan dana dari pemerintah pusat. Sementara itu, di Jawa Tengah, ratusan SPPG dihentikan terutama karena masalah IPAL yang belum memenuhi standar lingkungan. Hal ini memicu kekhawatiran akan keberlanjutan program di masa depan. Para ahli gizi dan aktivis hak anak menilai bahwa program MBG perlu dirancang ulang dengan memperhatikan kearifan lokal, kesesuaian menu, serta distribusi yang lebih adil.

Mereka juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana dan pengawasan yang ketat agar program benar-benar berdampak pada penurunan angka malnutrisi dan stunting di Indonesia. Ke depan, pemerintah diharapkan segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi hambatan yang ada. Evaluasi menyeluruh terhadap semua aspek program, mulai dari perencanaan, pendanaan, hingga implementasi di lapangan, menjadi krusial agar MBG dapat berjalan efektif.

Tanpa perbaikan yang signifikan, program yang sejatinya bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat ini justru akan menjadi beban dan menimbulkan keresahan di tengah publik. Masyarakat berharap agar pemerintah pusat dan daerah dapat bersinergi untuk menyelamatkan program ini dan memastikan hak atas pangan bergizi bagi setiap warga negara terpenuhi. Ini adalah momentum untuk melakukan reformasi tata kelola program gizi nasional agar lebih responsif, inklusif, dan berkelanjutan. Selain itu, perlu adanya pendekatan komprehensif yang melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat, akademisi, dan sektor swasta.

Misalnya, dengan memanfaatkan teknologi untuk memantau distribusi dan kualitas makanan secara real-time, serta mengintegrasikan program dengan inisiatif lokal seperti pemanfaatan pekarangan rumah untuk budidaya sayuran dan protein hewani. Dengan cara ini, program MBG tidak hanya menjadi bantuan sesaat, tetapi juga membangun kemandirian pangan masyarakat. Evaluasi juga harus mencakup aspek regulasi agar tidak tumpang tindih dengan program lain dan memastikan dana yang dialokasikan benar-benar tepat sasaran.

Langkah-langkah perbaikan ini diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan publik terhadap program MBG dan menjadikannya sebagai salah satu solusi efektif dalam mengatasi masalah gizi di Indonesia





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