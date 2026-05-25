Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Dampak Positif dan Kekurangannya

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah berdampak signifikan pada peningkatan serapan komoditas pertanian, investasi sektor pangan, dan mengatasi kelebihan pasokan di pasar domestik. Namun, masih terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaan program.

Sudaryono menyampaikan bahwa MBG berhasil menciptakan pasar baru yang luas bagi berbagai produk pangan, memberikan kepastian bagi petani untuk mendistribusikan hasil panen mereka. Dampak langsung terlihat dari berkurangnya kasus kelebihan pasokan yang sebelumnya sering menimpa komoditas tertentu. Program ini terbukti memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap serapan komoditas pertanian di Indonesia, dengan peningkatan permintaan yang stabil melalui MBG memberikan jaminan pasar bagi hasil pertanian.

Lebih lanjut, program ini mendorong diversifikasi produksi pertanian, meningkatkan permintaan yang dihasilkan oleh MBG, dan memicu pertumbuhan ekonomi dari sisi produksi. Meskipun terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaan program, pengawasan yang lebih ketat dan terstruktur menjadi penting untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan program. Kebijakan penggunaan produk lokal juga diharapkan untuk mendukung perekonomian daerah





Program Makan Bergizi Gratis: 62 Juta Orang Jangkau, Gizi Nasional dan Ketahanan Pangan DiformulasikanProgram Makan Bergizi Gratis (MBG) telah berhasil menjangkau 62,4 juta orang di Indonesia, dengan sasaran utamanya adalah anak sekolah, balita, dan ibu hamil. Program ini memperkuat gizi nasional dan ketahanan pangan, dengan dukungan gizi berkelanjutan dari keluarga sangat penting untuk kesuksesan jangka panjang.

Satgas MBG: Banyak SPPG di Lampung terkendala IPAL untuk dapat SLHSSatuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) Provinsi Lampung menyatakan sebanyak 376 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Program Makan Bergizi ...

BGN Tindak Tegas Oknum SPPG Bermodus Pura-Pura Tertipu dalam Program Makan Bergizi GratisBadan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas terhadap oknum mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang memanfaatkan modus pura-pura tertipu untuk mendapatkan verifikasi dalam Program Makan Bergizi Gratis.

Satgas MBG Provinsi Lampung Tangguhkan 28 Dapur SPPG, Ada Pengaduan, Terkendala PersyaratanKetua Pelaksana Satuan Tugas (Satgas) Makan Bergizi Gratis (MBG) Provinsi Lampung Saipul mengatakan di Provinsi Lampung tercatat ada 28 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ditangguhkan sementara untuk meningkatkan kualitas pelayanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayahnya. Alasan dapur SPPG tersebut ditangguhkan sementara adalah adanya pengaduan masyarakat atas tercemarnya makanan, lalu ada yang terkendala persyaratan standar yang belum dipenuhi seperti belum memiliki atau mengajukan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Dapur SPPG yang ditangguhkan sementara dapat mengajukan pendampingan dalam upaya memperbaiki kualitasnya.

