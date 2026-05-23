Program Makan Bergizi Gratis: Keberhasilan dan Gampangan Pengimplementasiannya

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah berhasil menjangkau puluhan juta penerima manfaat di seluruh Indonesia, membuka jutaan lapangan kerja, dan menciptakan angka stunting positif di negara ini. Selain sasaran usia dini, ibu hamil, dan menyusui, program MBG telah meningkatkan kesejahteraan ratusan ribu tenaga kerja, supplier, dan produsen. Pemerintah terus berpotensi memonitor dan memperluas program ini guna mencapai target nasionalnya.

Program Makan Bergizi Gratis telah menjangkau puluhan juta penerima manfaat, membuka jutaan lapangan kerja, dan menciptakan angka stunting positif di Indonesia. Selain sasaran usia dini, ibu hamil, dan menyusui, penerima manfaat juga termasuk guru dan tenaga pendidik, santri, dan murid sekolah dasar.

Program MBG mampu menyerap tenaga kerja hingga 1.285.250 orang dari berbagai kalangan. Tercatat, sebanyak 142.387 supplier berkontribusi pada rantai pasok program MBG, yang mencakup 59.921 UMKM, 13.306 koperasi, 690 KDKMP, 1.410 Bumdes, 157 Bumdesma, dan 66.903 supplier lainnya





