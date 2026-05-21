Program Makan Bergizi Gratis Diperkuat, BGN dan KPK Membantah Dugaan Korupsi

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia terus dijalankan dengan dukungan dari berbagai pihak, termasuk Badan Gizi Nasional (BGN) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, muncul isu dugaan korupsi dalam program tersebut. KPK dan BGN membantah informasi tersebut.

KPK dan BGN membantah adanya dugaan korupsi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Juru bicara KPK , Budi Prasetyo, menyatakan bahwa informasi tersebut tidak benar dan telah dikonfirmasi oleh Kepala Badan Gizi Nasional ( BGN ), Dadan Hindayana.

Wamen HAM Mugiyanto juga mendorong revisi UU HAM agar lebih relevan dengan zaman. Komandan Korem 173/PVB, Brigjen TNI Vivin Alvianto, mendorong BGN untuk menyerap hasil panen beras lokal Nabire demi mendukung program MBG dan meningkatkan kesejahteraan petani. Satgas Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Bangkalan mendesak SPPG segera melengkapi persyaratan operasional agar Program Makan Bergizi Gratis Bangkalan dapat melayani 328 ribu penerima manfaat.

Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG) Tulungagung terus memantau ketat dapur SPPG demi memastikan standar higienis terpenuhi, terutama pasca insiden keracunan. Program Makan Bergizi Gratis dan Ayam Katsu Tingkatkan Semangat Belajar Siswa di Bogor Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di SDN Jogjogan 01 Bogor berhasil membangkitkan semangat belajar siswa. IPB University siap membangun Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Bogor mulai Mei ini, mendukung penuh program Makan Bergizi Gratis (MBG) pemerintah dan menciptakan ekosistem pangan berkelanjutan





Warga Daerah Cuma Dapat Makan, KPK Sebut Duit Program MBG Balik Lagi ke Kota BesarAminudin menjelaskan mayoritas perputaran uang MBG justru masih terjadi di kota-kota besar

KPK Soroti BGN Kelola Anggaran Jumbo MBG Tapi Infrastruktur Belum SiapKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menyoroti tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijalankan oleh pemerintah dalam hal ini

KPK Dukung MBG Prabowo, Tapi Warning Celah Korupsi dan Salah SasaranKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan dukungannya terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Namun, KPK

KPK Sebut Akuntabilitas Program MBG Lemah: Tak Ada Tolok Ukur Keberhasilan yang Dapat DiverifikasiKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut akuntabilitas program Makan Bergizi Gratis (MBG) lemah.

