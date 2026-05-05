Program Makan Bergizi Gratis: Dampak Ekonomi dan Peran Perguruan Tinggi

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi tetapi juga menjadi penggerak ekonomi dan ruang pembelajaran bagi perguruan tinggi. Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang, menjelaskan bahwa program ini telah menunjukkan dampak positif pada rantai pasok pangan dan industri pendukung. Universitas Hasanuddin turut mendukung program ini melalui riset dan pengembangan bahan pangan lokal.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digencarkan pemerintah terus menunjukkan dampak positif, tidak hanya dalam pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat tetapi juga sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi.

Hal ini dibuktikan dengan peningkatan aktivitas di sektor pendukung seperti rantai pasok pangan, industri perlengkapan, serta peluang kerja bagi berbagai pihak. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi, Nanik S Deyang, dalam acara BGN Goes to Campus di Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Selasa (5/5/2026), menjelaskan bahwa program MBG tidak hanya bertujuan untuk mengatasi masalah gizi tetapi juga menjadi ruang pembelajaran dan penggerak ekonomi.

Menurutnya, program ini berfungsi sebagai laboratorium bagi kampus, di mana semua fakultas dapat terlibat dan berkontribusi sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Nanik juga menekankan bahwa latar belakang pembentukan program MBG adalah kebutuhan mendasar masyarakat terhadap akses pangan yang layak. Ia mengungkapkan bahwa masih banyak warga Indonesia yang belum dapat memenuhi kebutuhan pangannya dengan baik, sehingga program ini menjadi semangat utama untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Selain itu, BGN juga membuka ruang bagi perguruan tinggi untuk terlibat aktif dalam pelaksanaan program, baik melalui kontribusi akademik maupun kegiatan lapangan. Nanik juga menyoroti dampak ekonomi yang mulai terasa dari pelaksanaan MBG, seperti peningkatan permintaan bahan pangan lokal dan peluang bisnis bagi usaha kecil dan menengah. Namun, ia juga mengakui adanya tantangan yang harus dihadapi, seperti keterbatasan pasokan bahan pangan tertentu dan dominasi industri besar di beberapa sektor.

Oleh karena itu, penguatan produksi lokal dan kesiapan sumber daya manusia menjadi kunci keberlanjutan program. Di sisi lain, Universitas Hasanuddin menyatakan dukungannya terhadap program MBG, termasuk melalui kesiapan fasilitas, riset, serta pengembangan bahan pangan lokal. Program MBG merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat sekaligus mendorong aktivitas ekonomi di berbagai daerah. Dengan demikian, program ini tidak hanya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat tetapi juga berkontribusi pada pembangunan ekonomi nasional





cnbcindonesia / 🏆 7. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Program Makan Bergizi Gratis Badan Gizi Nasional Universitas Hasanuddin Pembangunan Ekonomi Kualitas Gizi

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

DPR RI Dorong Percepatan Program Makan Bergizi Gratis di Wilayah 3T Papua TengahAnggota DPR RI Yan P. Mandenas menekankan perlunya percepatan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Provinsi Papua Tengah untuk mendukung kualitas pendidikan dan kesehatan anak. Program ini diharapkan dapat menjangkau wilayah pegunungan dan memberdayakan ekonomi lokal.

Read more »

KSP Sebut Program MBG Banyak Celah Korupsi: Salah Satunya Jual Beli TitikKepala Staf Presiden (KSP), Jenderal Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman mengaku program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki banyak celah korupsi.

Read more »

Pemkot Mataram lakukan kolaborasi lintas sektor awasi pelaksanaan MBGPemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat menjalin kolaborasi lintas sektor untuk mengawasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna ...

Read more »

MBG terus diperbaiki untuk perkuat sistem ketahanan pangan nasionalBadan Gizi Nasional (BGN) menyatakan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus diperbaiki untuk memperkuat sistem ketahanan pangan nasional.Deputi ...

Read more »

BPS sebut MBG beri andil ke pertumbuhan ekonomi triwulan I 2026Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) turut memberikan andil terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tercatat 5,61 ...

Read more »

BPS Ungkap MBG hingga Kopdes Merah Putih Bantu Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I-2026Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) ikut mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tercatat 5,61 persen secara tahunan.

Read more »