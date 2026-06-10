Program Inklusi di NTB: Kelompok Konstituen Saiq Angen Melaporkan Kasus Perkawinan Anak

Program Inklusi yang dijalankan melalui kemitraan Pemerintah Australia dan Indonesia sejak 2021 terus memperluas akses kelompok rentan terhadap layanan publik dan pembangunan yang lebih inklusif. Di Nusa Tenggara Barat (NTB), program tersebut juga berperan memperkuat perlindungan perempuan dan anak di tingkat desa.
Program Inklusi yang dijalankan melalui kemitraan Pemerintah Australia dan Indonesia sejak 2021 terus memperluas akses kelompok rentan terhadap layanan publik dan pembangunan yang lebih inklusif.
Di Nusa Tenggara Barat (NTB), program tersebut juga berperan memperkuat perlindungan perempuan dan anak di tingkat desa. Melalui pendampingan Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI) bersama Lombok Research Center (LRC), masyarakat di Desa Kembang Kerang, Kabupaten Lombok Timur, kini lebih aktif terlibat dalam mengidentifikasi serta menangani berbagai persoalan sosial, termasuk pencegahan perkawinan anak
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