Program GENTING Turunkan Stunting: Wihaji Bagikan Bantuan ke 1,3 Juta Keluarga

Kementerian Kependudukan meluncurkan program GENTING untuk kurangi stunting. Bantuan Rp96,3 miliar disalurkan ke 1,3 juta keluarga berisiko melalui 182 ribu mitra.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga bersama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ( BKKBN) terus berupaya menurunkan prevalensi stunting secara signifikan. Langkah strategis ini diwujudkan melalui program Orang Tua Asuh Cegah Stunting yang lebih dikenal dengan nama GENTING, yang telah resmi beroperasi sejak Desember 2024. Program kolaboratif ini dirancang untuk memberikan intervensi langsung kepada keluarga berisiko agar generasi mendatang dapat tumbuh optimal.

Data Penyaluran Bantuan GENTING Capai 96,3 Miliar Rupiah

Program GENTING telah berhasil menjangkau sebanyak 1.316.349 keluarga yang teridentifikasi memiliki risiko stunting selama dua tahun terakhir. Keberhasilan ini didukung oleh keterlibatan aktif 182.682 mitra yang berperan sebagai Orang Tua Asuh. Total bantuan finansial yang telah disalurkan mencapai angka Rp96,3 miliar berdasarkan rekapitulasi data mingguan per 29 Oktober 2026. Angka ini mencerminkan komitmen nyata dalam mendistribusikan sumber daya kepada keluarga yang paling membutuhkan di berbagai daerah.

Also read Kombinasi Oatmeal dan Kacang untuk Turunkan Berat Badan via Efek Termal Makanan

Wihaji Tekankan Kolaborasi Penta Helix dalam Penanggulangan Stunting

Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga serta Kepala BKKBN, Wihaji, menegaskan bahwa program GENTING merupakan wujud nyata dari integrasi antara pemerintah dengan berbagai sektor masyarakat. Ia menyatakan bahwa anak-anak dari keluarga yang menerima bantuan ini berpotensi menjadi pemimpin masa depan yang berkualitas. Wihaji menekankan bahwa keberhasilan program ini tidak dapat dicapai secara sendiri, melainkan memerlukan pendekatan penta helix yang melibatkan semua pihak. Tujuannya adalah menciptakan dampak yang langsung dirasakan oleh masyarakat tanpa hambatan birokrasi yang rumit.

GENTING Collaboration Summit 2026 Diadakan di Jakarta

Sebagai bentuk apresiasi atas komitmen para mitra, Kemendukbangga/BKKBN menyelenggarakan acara GENTING Collaboration Summit 2026 di Hotel Bidakara, Jakarta, pada Kamis (5/11/2026). Acara ini mengusung tema Satu Gerakan, Sejuta Harapan, Wujudkan Generasi Bebas Stunting. Dalam kesempatan tersebut, penghargaan GENTING Award diberikan kepada 34 penerima yang terbagi dalam tiga regional. Masing-masing regional menerima 10 mitra penta helix dari berbagai sektor seperti BUMN, BUMD, swasta, akademisi, komunitas, media, dan individu.

Advertisement

Penghargaan Khusus Diberikan kepada Media dan Pemerintah Daerah

Apart from the main awards, four media outlets received specific recognition for their coverage of the GENTING program. These recognized media entities are TV One, Media Indonesia, Antara News, and Radio Elshinta. Additionally, the event honored stakeholders supporting the Bangga Kencana program. Janahita Awards were given to 277 district/city governments for developing quality Population Development Roadmaps. Other recognitions included the Parasamya Karya Kencana for family planning managers in 12 areas and GATI awards for father involvement initiatives.

Penandatanganan Kerjasama Strategis dengan Sulawesi Barat dan BSI

Dalam rangka percepatan penurunan stunting, Kemendukbangga/BKKBN menandatangani naskah kerja sama strategis dengan berbagai institusi. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berkolaborasi untuk sinergi akselerasi pengurangan kemiskinan dan stunting. PT Bank Syariah Indonesia juga turut berkomitmen menyediakan jasa perbankan syariah untuk mendukung program kependudukan. Selain itu, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya bergabung untuk menyinergikan tridharma perguruan tinggi dalam mendukung pembangunan keluarga yang berkelanjutan.