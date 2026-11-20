Dana Gawat Darurat Pemkot Kupang menanggung biaya kesehatan warga tanpa BPJS, seperti Rosalin Gausen, yang kini sudah pulih dan dirujuk pulang.

Program Dana Gawat Darurat (Gadar) Pemkot Kupang berhasil menjangkau warga tidak terdata seperti Rosalin Gausen. Anjungan anggaran Rp 3 miliar tersebut menanggung seluruh biaya layanan kesehatan bagi warga tanpa kartu BPJS Kesehatan.

Proses Pertolongan Gawat Darurat di RSUD SK Lerik

RSUD SK Lerik Kota Kupang segera menangani Rosalin Gausen pada Senin, 9 November 2026. Pengantar dari panti lansia membawa ia ke unit gawat darurat untuk penanganan segera.

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Rosalin Gausen, seorang warga Desa Sakala, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, mengalami abses submandibula atau pembengkakan cairan di sisi kiri dagu. Kondisi ini menyebabkan infeksi yang menyulitkan ia mengunyah dan berbicara.

Petugas administrasi RSUD SK Lerik langsung memberikan kartu sakit bertuliskan Gadar. Singkatan ini menandakan status gawat darurat bagi warga yang tidak memiliki identitas kependudukan lengkap maupun kepesertaan jaminan sosial.

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Dengan kartu tersebut, seluruh biaya layanan kesehatan ditanggung Pemerintah Kota Kupang. Pasien dan keluarga tidak dipungut biaya tambahan saat menjalani pemeriksaan dan pengobatan.

Kebijakan Medis dan Pemulihan Pasien Lansia

Dokter melakukan pemeriksaan medis dan memutuskan Rosalin Gausen hanya perlu dibersihkan saja. Penanganan ini tidak memerlukan tindakan biopsi atau operasi seperti yang dikhawatirkan sebelumnya.

Tekanan darah Rosalin tercatat normal pada angka 120 per 80 saat pemeriksaan. Ia juga telah mulai makan dengan lancar dan menunjukkan kondisi fisik yang membaik signifikan.

Rosalin Gausen yang baru merayakan ulang tahun ke-70 tahun tinggal di Panti Lansia Budi Agung, Dinas Sosial Provinsi NTT. Ia telah menjadi warga panti selama kurang lebih lima tahun terakhir.

Anaknya yang berjumlah empat orang memiliki kesibukan masing-masing sehingga ia ditinggalkan di panti. Adik kandungnya yang mengantarkan ia ke rumah sakit khawatir jika ia tidak terurus.

Alokasi Anggaran dan Reaksi Pemimpin Daerah

Wali Kota Kupang Christian Widodo menjelaskan kebijakan ini lahir dari pengalamannya sebagai dokter. Ia sering melihat pasien kurang mampu enggan berobat karena kendala administrasi dan biaya.

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Dana ini mulai diterapkan pada era kepemimpinan Christian Widodo dan Wakil Wali Kota Serena C Francies setelah pelantikan pada Februari 2026. Program ini berlaku khusus di RSUD SK Lerik yang merupakan milik Pemkot Kupang.

Selama masa penerapan, sebanyak 107 pasien telah terbantu oleh program ini. Pemerintah Kota Kupang menganggarkan dana sebesar Rp 3 miliar per tahun untuk keperluan ini.

Dampak Nyata dan Prioritas Keselamatan Pasien

Direktur RSUD SK Lerik Maria V Ivonny memastikan anggaran Rp 1,1 miliar telah terpakai dari total pagu dana. Besaran biaya per pasien berkisar antara Rp 500.000 hingga Rp 134 juta.

Christian Widodo menekankan bahwa keselamatan pasien adalah prioritas utama. Pemerintah tidak boleh menghitung untung rugi dalam mengurus nyawa rakyatnya demi kepentingan medis segera.

Program Dana Gawat Darurat ini akan terus diberlakukan selama masa kepemimpinan Christian-Serena. Langkah ini menjamin akses kesehatan bagi warga yang belum terdata atau bermasalah dalam keanggotaan BPJS Kesehatan.