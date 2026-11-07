Program Duniakuis Wajah Cinta Yang Lain Bagikan Kamera, Smartphone, dan Saldo GoPay

Program berhadiah Duniakuis untuk sinetron Wajah Cinta Yang Lain menawarkan kamera DJI Osmo Pocket 4, smartphone Xiaomi, dan saldo GoPay.

Program berhadiah dari Duniakuis kini menghadirkan kesempatan bagi penonton sinetron Wajah Cinta Yang Lain untuk memenangkan kamera action, smartphone, dan saldo uang digital. Program ini berlangsung pada 21 Agustus hingga 21 Desember 2026 dan terhubung langsung dengan sinetron yang tayang di SCTV.

Duniakuis merupakan platform media sosial yang menghadirkan informasi seputar program berhadiah, giveaway, hingga kabar terbaru dunia selebriti. Pengikutnya disebut kuisholic, dan melalui program ini mereka bisa ikut kuis sambil mengikuti cerita favorit di layar kaca.

Also read Kemasan Baru, Intip Manfaat Viva Skin Food Cream Extra Care untuk Wajah dan Tubuh

Selain peluang membawa pulang hadiah, peserta juga bisa menikmati konten eksklusif berupa foto dan video dari para pemain Wajah Cinta Yang Lain. Nama-nama yang disebutkan antara lain Dinda Kirana, Oka Antara, Andi Annisa, dan Ibrahim Risyad, serta pemain lainnya.

Hadiah Utama dan Hadiah Bulanan Wajah Cinta Yang Lain

Hadiah utama program ini terdiri atas kamera action DJI Osmo Pocket 4, smartphone Xiaomi Redmi Note 15 5G, serta saldo GoPay senilai Rp1.000.000. Masing-masing hadiah utama tersebut diberikan kepada 4 orang pemenang.

Advertisement

Selain hadiah utama, tersedia juga hadiah bulanan berupa saldo GoPay senilai Rp100.000 untuk masing-masing 4 orang pemenang. Dengan dua jenis hadiah tersebut, peserta memiliki peluang berbeda sepanjang periode program.

Kesempatan ini dapat menambah semangat peserta untuk menunjukkan kreativitas melalui tantangan yang disediakan dalam program. Tantangan tersebut menjadi bagian dari pengalaman hiburan yang lebih interaktif bagi penggemar sinetron.

Cara Registrasi dan Upload Foto Program Berhadiah

Peserta harus melakukan registrasi melalui kode 500661# menggunakan nomor Telkomsel sebelum mengikuti tantangan upload foto. Langkah ini menjadi syarat awal untuk bergabung dengan layanan SMS program.

Setelah itu, peserta mengunggah foto yang meniru salah satu adegan dari sinetron Wajah Cinta Yang Lain ke Instagram. Akun peserta wajib follow, mention, atau tag @hip500, @sctv, @duniakuis, dan @sinemart_ph.

Peserta juga perlu mention 5 teman dan menyertakan hashtag #KadoWCYL, #WajahCintaYangLainSCTV, dan #HIP500 pada unggahan. Selanjutnya, peserta wajib mengunggah bukti foto bahwa registrasi dan bergabung dengan layanan SMS telah berhasil dilakukan.

Advertisement

Foto yang diunggah harus mendapatkan minimal 10 like agar memenuhi ketentuan program. Setiap langkah perlu dijalankan secara lengkap agar peserta tidak melewatkan syarat yang sudah ditentukan.

Aturan Periode Bulanan dan Jadwal Program Berhadiah

Satu akun hanya diperbolehkan mengunggah satu foto dalam setiap periode bulanan. Aturan ini berlaku untuk seluruh peserta selama program berjalan.

Jika upload gagal, peserta dapat mencoba kembali pada periode bulanan berikutnya. Dengan demikian, kegagalan unggah pada satu periode tidak menutup kesempatan peserta untuk ikut serta lagi.

Program berhadiah ini berlangsung pada 21 Agustus hingga 21 Desember 2026. Peserta disarankan memastikan dirinya ikut serta selama periode program masih berlangsung agar tidak kehilangan kesempatan memenangkan hadiah.