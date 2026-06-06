Program Cetak Sawah Kalimantan 2026 Terealisasi 100 Persen, Mencakup 16.450 Hektare

Kementerian Pertanian mengumumkan capaian 100 persen realisasi Survei Investigasi Desain (SID) Program Cetak Sawah di Kalimantan untuk tahun 2026, total 16.450 hektare. Sebagian besar dilaksanakan melalui skema swakelola, dengan Kalimantan Selatan mencapai 100 persen pada skema penyedia. Persiapan teknis PCM dan MC-0 sudah hampir matang, serta SPMK telah diterbitkan untuk sejumlah lahan. Pemerintah menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah dan sinergi antar-pihak untuk mempercepat program demi ketahanan pangan nasional.

Kementerian Pertanian mengumumkan bahwa Survei Investigasi Desain (SID) Program Cetak Sawah di Kalimantan untuk tahun 2026 telah mencapai realisasi 100 persen, mencakup total 16.450 hektare lahan.

Capaian ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Lahan dan Irigasi Pertanian, Hermanto, dalam Rapat Koordinasi Cetak Sawah se-Kalimantan yang diselenggarakan di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Data Sistem Informasi Cetak Sawah (SICS) Kementerian Pertanian menunjukkan bahwa dari total lahan tersebut, 14.726,25 hektare atau sekitar 89,52 persen dilaksanakan melalui skema swakelola, sedangkan sisanya 1.724,70 hektare atau 10,48 persen menggunakan skema paket penyedia. Kalimantan Selatan menjadi satu-satunya provinsi yang berhasil menuntaskan penayangan paket secara penuh untuk skema penyedia, dengan seluruh alokasinya mencapai 100 persen realisasi.

Provinsi lain seperti Kalimantan Tengah mengalokasikan 9.192,36 hektare secara swakelola, Kalimantan Timur melaksanakan 3.342,07 hektare melalui skema yang sama, dan Kalimantan Utara memiliki 2.191,82 hektare dengan sebagian besar juga menggunakan swakelola, di mana sekitar 1.389,00 hektare telah mencapai progres Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK). Persiapan teknis awal, seperti Persiapan Cepat Mandiri (PCM), telah mencapai 100 persen, menandakan kesiapan teknis di lapangan sebelum pekerjaan fisik dimulai.

Master Plan-0 (MC-0) juga mencapai progres signifikan, yaitu 16.095,34 hektare atau 97,84 persen dari total lahan, mengindikasikan kesiapan teknis yang hampir matang. Untuk skema penyedia, SPMK telah diterbitkan untuk 1.369,09 hektare lahan, menandakan dimulainya pelaksanaan awal pekerjaan fisik di beberapa titik prioritas. Di Kalimantan Selatan seluruh paket telah memasuki tahapan pengadaan yang lengkap, mulai dari penawaran, evaluasi, penetapan pemenang, hingga kontrak e-katalog, dengan proses administrasi yang terstruktur untuk memastikan kelancaran program.

Hermanto menegaskan bahwa percepatan Program Cetak Sawah di Kalimantan dilakukan melalui beberapa strategi kunci, termasuk penguatan proses pengadaan dan percepatan penyerahan jaminan pelaksanaan untuk menghindari hambatan administratif. Monitoring harian dan evaluasi paralel juga diterapkan untuk memastikan ketepatan waktu pelaksanaan dan identifikasi dini potensi masalah. Keberhasilan program sangat membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah daerah, baik dalam memfasilitasi mobilisasi alat dan bahan maupun pendampingan calon petani calon lokasi (CPCL).

Pengawasan lintas pihak juga diperlukan guna mendukung percepatan realisasi fisik dan penguatan ketahanan pangan nasional. Sinergi antara berbagai pihak diharapkan mampu mengoptimalkan hasil program ini dalam rangka mendorong swasembada pangan dan pembangunan sentra pertanian baru di Kalimantan





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Cetak Sawah Kalimantan Survei Investigasi Desain Program Cetak Sawah 2026 Swasembada Pangan Lahan Dan Irigasi Pertanian

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