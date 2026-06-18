Program Bomba Sayang Bumi Salurkan Bibit Tanaman Produktif dan Bantuan untuk Sekolah di Muara Enim

PT Cakra Bumi Energi melalui program Bomba Sayang Bumi mengadakan aksi pelestarian lingkungan di dua lembaga pendidikan anak usia dini di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Dalam acara tersebut, perusahaan memberikan bibit pohon mangga dan kelengkeng serta alat bantu belajar dan sarana permainan. Tujuan kegiatan ini adalah menanamkan kesadaran lingkungan sejak dini, mempererat hubungan dengan masyarakat, dan menciptakan dampak berkelanjutan bagi generasi masa depan.

Program Bomba Sayang Bumi , yang diinisiasi oleh PT Cakra Bumi Energi, menggelar aksi pelestarian lingkungan di dua lembaga pendidikan anak usia dini di Kabupaten Muara Enim , Sumatera Selatan .

Aksi ini digelar sebagai bagian dari perayaan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Lokasi yang dipilih adalah TK Serasan Abadi di Desa Muara Emburung dan KB Harapan Bunda di Desa Air Cekdam, Kecamatan Rambang Niru. Melalui program ini, perusahaan memberikan bibit tanaman produktif berupa pohon mangga dan kelengkeng kepada kedua lembaga pendidikan tersebut. Menurut Joko Prasetio, Head of HSE Department PT Cakra Bumi Energi, pemilihan dua jenis tanaman buah ini didasarkan pada nilai ekonomis dan manfaat ekologisnya yang tinggi.

Penyerahan bibit tidak sekadar simbolisasi, tetapi juga sebagai langkah awal untuk menjaga lingkungan sekitar lembaga教育 tetap hijau. Distribusi bibit diharapkan dapat menanamkan kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian alam sejak usia dini. Anak-anak diberi kesempatan untuk belajar dan merasakan langsung cara merawat alam. Selain bibit tanaman, pihak penyelenggara juga memberikan bantuan berupa alat bantu belajar dan sarana permainan anak.

Tujuan kegiatan ini adalah untuk mempererat hubungan harmonis perusahaan dengan masyarakat sekitar dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi generasi masa depan. Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah perwakilan departemen HSE dari perusahaan mitra, termasuk Departemen HSE Bomba Grup Yuliana, HSE PT Unggul Ejawatah Indonesia (UEI) Jayadi, HSE PT Lematang Coal Lestari (LCL) Ebem, serta Tim Community Development (Comdev) Raden Maulana.

Dengan demikian, aksi Bomba Sayang Bumi tidak hanya)-fokus pada aspek lingkungan, tetapi juga bersifat sosial dan edukatif, menciptakan dampak positif yang holistik bagi komunitas sekitar. Kegiatan ini menjadi contoh nyataCorporate Social Responsibility (CSR) yang terintegrasi dengan pendidikan anak dan pelestarian lingkungan. Pemberian bibit tanaman produktif diharapkan dapat menjadi aset jangka panjang bagi sekolah-sekolah tersebut. Di sisi lain, hadirnya mitra kerja dalam acara ini menunjukkan kolaborasi antar perusahaan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, aksi ini mencerminkan komitmen PT Cakra Bumi Energi untuk membantu menjaga ekosistem sekaligus menumbuhkan pola pikir eco-friendly di kalangan generasi muda. Melalui pendekatan yang langsung dan partisipatif, program Bomba Sayang Bumi berhasil mengaitkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam satu kesatuan kegiatan yang bermakna. Diharapkan dengan kegiatan seraya berkelanjutan di masa depan, nilai-nilai kelestarian dapat terus ditanamkan dan dirawat oleh seluruh elemen masyarakat, terutama anak-anak sebagai penerus bangsa





rmol_id / 🏆 21. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Bomba Sayang Bumi PT Cakra Bumi Energi Pelestarian Lingkungan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Muara Enim Sumatera Selatan Bibit Tanaman Mangga Kelengkeng TK KB CSR Corporate Social Responsibility Anak Usia Dini Pendidikan Bantuan Belajar Permainan Anak HSE Community Development Comdev

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bapas: Dikenal Jarang, Dibuang SayangBapas masih kurang dikenal dan kekurangan SDM, padahal perannya vital sejak awal proses pidana melalui litmas berkualitas demi keadilan.

Read more »

KPK mulai panggil saksi kasus suap Bupati Muara Enim nonaktif EdisonKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai memanggil saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, ...

Read more »

Update Korban Gempa Bumi Sulteng: 5.784 Warga Terdampak dan Ribuan Rumah RusakBNPB laporkan 5.784 warga terdampak gempa Sulteng, dengan ribuan rumah rusak. Simak update terbaru korban dan bantuan di Sulawesi Tengah.

Read more »

Istana Sampaikan Dukacita Atas Kejadian Gempa Bumi di Sulawesi TengahMenteri Sekretaris Negara (Mensesneg) RI Prasetyo Hadi mewakili pemerintah dan pihak Istana Kepresidenan menyampaikan dukacita atas gempa yang mengguncang Sulawesi Tengah

Read more »