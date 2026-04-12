Program Belanja Nasional Dongkrak Konsumsi Masyarakat, Ekonomi Indonesia Optimis

Program belanja nasional seperti Friday Mubarak dan BINA Lebaran 2026 sukses menjaga momentum konsumsi masyarakat, ditandai dengan peningkatan transaksi dan kunjungan ke pusat perbelanjaan. Pemerintah optimis ekonomi nasional akan terus bertumbuh.

Warga berbelanja di pusat perbelanjaan Jakarta pada Senin (30/3/2026), menjadi pemandangan yang menggembirakan di tengah upaya menjaga stabilitas ekonomi. Momentum konsumsi masyarakat berhasil dijaga berkat keberhasilan program belanja nasional seperti Friday Mubarak (Rp129,12 triliun) dan BINA Lebaran (Rp54,9 triliun). Keberhasilan ini menunjukkan sinergi kuat antara pemerintah dan pelaku usaha dalam memberikan stimulus yang efektif, khususnya dalam periode Ramadan dan Idulfitri .

Menteri Perdagangan (Mendag) dalam pernyataannya pada Minggu (12/4/2026) mengungkapkan bahwa capaian ini adalah sinyal positif bahwa konsumsi rumah tangga tetap menjadi pilar utama ekonomi nasional. Program Friday Mubarak yang diinisiasi oleh Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APRINDO) berhasil mencatatkan transaksi yang melampaui target, dengan peningkatan sebesar 8,5 persen. Sementara itu, program Belanja di Indonesia Aja (BINA) Lebaran 2026 yang diinisiasi oleh Himpunan Peritel & Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO) juga memberikan kontribusi signifikan, dengan transaksi yang melebihi target sebesar 2,8 persen. Data ini menggambarkan bahwa program-program belanja tersebut tidak hanya mendorong peningkatan transaksi, tetapi juga berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat secara keseluruhan.\Keberhasilan program belanja nasional ini juga tercermin dari peningkatan signifikan aktivitas di pusat perbelanjaan. Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) mencatat bahwa jumlah kunjungan masyarakat ke pusat perbelanjaan selama periode Ramadan dan Idulfitri 2026 mengalami peningkatan sebesar 12 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Lonjakan kunjungan ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki kepercayaan diri yang tinggi untuk berbelanja dan memanfaatkan momentum Ramadan dan Idulfitri untuk memenuhi kebutuhan mereka. Peningkatan aktivitas di pusat perbelanjaan juga memberikan dampak positif bagi pelaku usaha, terutama peritel dan penyewa pusat perbelanjaan. Peningkatan penjualan dan omzet akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah menilai bahwa keberhasilan program belanja nasional ini merupakan fondasi penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2026. Dengan adanya momentum positif ini, pemerintah akan terus melanjutkan dan mengembangkan program belanja nasional melalui berbagai agenda sepanjang tahun. Upaya berkelanjutan ini diharapkan dapat menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.\Strategi pemerintah untuk mendorong konsumsi masyarakat melibatkan berbagai aspek, termasuk kerjasama erat dengan pelaku usaha, pemberian insentif, dan promosi yang efektif. Pemerintah juga terus memantau dan mengevaluasi efektivitas program-program belanja yang telah dilaksanakan untuk memastikan bahwa program tersebut tepat sasaran dan memberikan dampak yang maksimal. Selain itu, pemerintah juga berupaya untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif, termasuk melalui penyederhanaan regulasi dan peningkatan infrastruktur. Hal ini bertujuan untuk menarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dukungan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah, sangat penting untuk menjaga momentum positif ini. Dengan adanya sinergi yang kuat, diharapkan ekonomi nasional dapat terus bertumbuh dan memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat. Program belanja nasional yang berkelanjutan juga akan membantu memperkuat ketahanan ekonomi Indonesia terhadap berbagai tantangan global. Pemerintah berkomitmen untuk terus berinovasi dan mengembangkan program belanja yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi ekonomi saat ini. Melalui upaya yang konsisten dan terarah, diharapkan Indonesia dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif





