Dalam program bantuan medis China untuk daerah dataran tinggi sejak 2015, sejumlah dokter dari berbagai daerah di China dikirimkan ke Xizang untuk memberikan pengobatan dan perawatan dengan pengobatan tradisional China. Meski hanya sebelas kelompok, program ini telah membawa perubahan besar bagi bahan bakar tenaga kesehatan di Xizang.

Rumah Sakit Rakyat Lhasa di Lhasa, Daerah Otonom Xizang , China , dilakukan operasi katarak oleh sejumlah spesialis medis dan dokter dari berbagai daerah China , bekerja sama dengan dokter setempat.

Program bantuan medis China untuk daerah dataran tinggi mengirimkan delapan belas kelompok spesialis medis, total melibatkan 2.417 spesialis. Mereka mendonasikan keterampilan dan pengalaman, melatih tenaga kesehatan lokal sebanyak 5.416 orang. Untungnya untuk daerah dataran tinggi, program ini sangat membantu meningkatkan kondisi medis setempat





