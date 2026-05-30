Program Banpres Sapi Presiden Prabowo Subianto: Legalitas, Dampak Ekonomi, dan Perspektif Syariah

Program Banpres Sapi Presiden Prabowo Subianto, yang disalurkan ke 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia, menuai pro dan kontra. Kritik utama yang muncul berpusat pada legitimasi kurban, penggunaan nama Presiden Prabowo, dan tudingan pemborosan anggaran negara. Namun, program ini memiliki dasar hukum dan konstitusi yang kuat, sehingga sah secara legal dan tidak melanggar peraturan anggaran maupun etika kelayakan. Program ini merupakan bentuk bantuan kemasyarakatan dari kepala negara, bukan kurban pribadi, sehingga tepat dan layak untuk dipertahankan.

Kritik utama yang muncul berpusat pada tiga isu krusial, yaitu legitimasi kurban yang seharusnya berasal dari harta pribadi, penggunaan nama Presiden Prabowo sementara dana bersumber dari, dan tudingan pemborosan anggaran negara di tengah kebutuhan publik yang lebih mendesak. Namun, ada beberapa hal penting yang perlu diluruskan terkait diskusi ini. Program Banpres Sapi Presiden ini memiliki dasar hukum dan konstitusi yang kuat, sehingga sah secara legal dan tidak melanggar peraturan anggaran maupun etika kelayakan.

Program ini merupakan bentuk bantuan kemasyarakatan dari kepala negara, bukan kurban pribadi, sehingga tepat dan layak untuk dipertahankan. Kunci utama dalam memahami program ini terletak pada legalitas, manfaat sosial, dampak ekonomi, dan transparansi pelaksanaannya. Wakil Menteri Sekretariat Negara, Juri Ardiantoro, telah menegaskan bahwa sumber anggaran untuk program ini berasal dari pos Bantuan Kemasyarakatan Presiden (Banmaspres) melalui. Anggaran tersebut tidak diambil dari kantong pribadi Presiden, dan juga bukan hasil penyerobotan anggaran secara sembarangan.

Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) sendiri adalah kementerian yang bertanggung jawab kepada presiden dan bertugas menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi di bidang kesekretariatan negara. atau kemasyarakatan adalah hal yang sah, asalkan masuk dalam pos resmi, diproses melalui mekanisme negara, dan dapat diaudit. Karena prosedur, harga, sasaran, dan pertanggungjawabannya transparan, program Banpres Sapi Presiden ini dapat dilaksanakan tanpa keraguan. Hal ini menunjukkan bahwa kritik terkait sumber dana APBN tidak sepenuhnya tepat jika melihat mekanisme yang berlaku.

Selain itu, program ini memberikan dampak ekonomi yang nyata dan terukur. Seluruh 1.098 ekor sapi dibeli langsung dari peternak lokal, bukan melalui impor atau rantai distribusi yang panjang. Ini berarti belanja negara secara langsung mengalir ke peternak lokal, membantu memangkas dominasi tengkulak, dan memberikan harga jual yang lebih baik bagi mereka. Selain itu, program ini turut menggerakkan transportasi lokal, jasa perawatan, pemeriksaan kesehatan hewan, jagal, serta panitia masjid dan distribusi daging, sehingga menciptakan efek berganda bagi perekonomian daerah.

Dari sisi gizi untuk rakyat, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam akses protein hewani. Program Banpres Sapi Presiden ini menjadi solusi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut secara musiman. Jika satu sapi besar dapat menghasilkan sekitar 250 kg daging layak konsumsi, maka 1.098 ekor sapi dapat menghasilkan 264.800 kg daging layak konsumsi, yang dapat memenuhi kebutuhan gizi masyarakat selama beberapa bulan. Program ini juga dapat meningkatkan pendapatan peternak lokal, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja.

Oleh karena itu, program ini harus dipertahankan dan ditingkatkan untuk memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat





