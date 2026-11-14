Program Bank Jateng Young Talent 2026 Cetak Atlet Muda Berprestasi

Program Bank Jateng Young Talent 2026 membina 20 atlet muda lari dari seluruh Indonesia. Mereka bersiap berlomba di Bank Jateng Borobudur Marathon 2026.

Program Bank Jateng Young Talent 2026 telah resmi menyeleksi dua puluh atlet lari muda berbakat dari berbagai penjuru Indonesia. Peserta terpilih ini kini berfokus pada latihan intensif untuk menghadapi kompetisi Bank Jateng Borobudur Marathon 2026. Keinginan kuat untuk tampil optimal menjadi motivasi utama mereka di tengah persiapan ketat. Kegiatan ini menunjukkan komitmen tinggi dalam pengembangan olahraga atletik nasional.

Proses Seleksi Ketat Program Bank Jateng Young Talent

Program Bank Jateng Young Talent 2026 dirancang khusus untuk atlet lari muda berusia empat belas hingga delapan belas tahun. Program ini merupakan kolaborasi antara Bank Jateng dan Yayasan Borobudur Marathon untuk meningkatkan kapasitas pelari pemula. Pada tahun kelima penyelenggaraannya, program ini berhasil menarik minat lebih dari seratus peserta mendaftar. Dari jumlah tersebut, hanya dua puluh atlet terbaik yang lolos seleksi dan berhak berkompetisi.

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Seleksi berlangsung intensif di Semarang, Jawa Tengah, selama empat hari pada tanggal dua puluh satu hingga dua puluh empat September dua ribu dua puluh enam. Para peserta menjalani berbagai uji kemampuan fisik dan mental di bawah pengawasan para ahli. Hanya mereka yang menunjukkan potensi tertinggi yang akhirnya terpilih untuk mewakili program ini. Kesempatan ini menjadi langkah awal bagi mereka untuk bertanding di kategori sepuluh kilometer.

Dedikasi Pelari Muda Muhammad Faqih Ardiansyah

Muhammad Faqih Ardiansyah menjadi salah satu contoh nyata dedikasi tinggi dalam program Bank Jateng Young Talent 2026. Remaja berusia tujuh belas tahun asal Arga Makmur, Bengkulu, ini menjalani rutinitas latihan yang sangat disiplin. Ia mulai berlari selepas shalat Subuh hingga pukul enam tiga puluh waktu Indonesia Barat. Setelah itu, ia kembali berlatih di sore hari setelah kegiatan sekolah selesai. Kedua sesi latihan ini dilakukan secara konsisten setiap harinya.

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Sebelumnya, Faqih menekuni cabang olahraga karate hingga kelas sebelas sekolah menengah atas. Ia menyadari bahwa sesi pemanasan lari sebelumnya memberikan kesenangan lebih besar bagi dirinya. Keputusan untuk pindah ke olahraga lari terbukti tepat ketika ia meraih juara pertama di Kejuaraan Daerah Bengkulu. Prestasi ini menjadi pencapaian resmi pertamanya sebagai seorang pelari profesional. Dukungan teman-teman mendorongnya mendaftar program Bank Jateng Young Talent meski awalnya ragu.

Pendampingan Ahli dan Aspek Psikologis Atlet

Para pelari muda mendapatkan bimbingan komprehensif dari pelatih, dokter, hingga psikolog olahraga profesional. Mereka belajar bagaimana mengelola tubuh secara berkelanjutan agar performa tetap optimal selama maraton. Program ini tidak hanya fokus pada kecepatan fisik, tetapi juga ketahanan mental peserta. Nayla Carmelita Nur Abadi, pelari berusia tujuh belas tahun asal Magelang, Jawa Tengah, merasakan manfaat besar dari pendekatan ini. Ia berhasil bangkit dari kekecewaan ketika gagal lolos seleksi pada tahun sebelumnya.

Nayla mengakui bahwa kekecewaan masa lalu menjadi bahan bakar untuk bangkit kembali di tahun dua ribu dua puluh enam. Bersama tiga puluh empat peserta lainnya, ia menjalani pembekalan mendalam mengenai aspek psikologis lintasan balap. Hal serupa dirasakan oleh Nicolas Caracciolo, pelari berusia tujuh belas tahun asal Purwokerto, Jawa Tengah. Nico menekankan pentingnya disiplin tinggi yang diajarkan melalui program pembinaan atlet tersebut.

Manajemen Nutrisi dan Persiapan Competisi

Kesehatan tubuh dijaga ketat melalui manajemen nutrisi yang sangat spesifik selama kegiatan di Pulau Jawa. Panitia menghilangkan makanan mengandung tepung dan minyak berlebih seperti gorengan dari daftar menu peserta. Sebagai gantinya, kudapan sehat seperti bubur kacang hijau, buah, dan sayuran menjadi pilihan utama konsumsi. Sistem ini diterapkan untuk memastikan setiap pelari memiliki stamina maksimal menjelang hari-H balapan.

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Keberagaman latar belakang peserta juga menjadi nilai tambah dalam program ini. Bautriani, pelari berusia enam belas tahun dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, mengaku sangat senang bisa kembali bergabung. Sebagai alumni tahun sebelumnya, ia merasa lelah menempuh perjalanan udara terbayarkan saat bertemu peserta dari seluruh Indonesia. Pengalaman kebersamaan dan materi pembekalan baru memperkuat semangat juang mereka semua.

Misi Regenerasi Atletik Melalui Bank Jateng Borobudur Marathon

Budhi Sarwiadi menyampaikan bahwa Bank Jateng Borobudur Marathon memiliki misi mulia dalam pembinaan atlet muda. Program Bank Jateng Young Talent 2026 menjadi wadah strategis untuk regenerasi atlet lari Indonesia. Potensi anak muda tidak akan berkembang maksimal tanpa sarana dan sistem pelatihan yang mumpuni. Melalui program ini, atlet berusia empat belas hingga delapan belas tahun diberi ruang untuk tumbuh.

Langkah konkret ini mendukung rencana para pelari untuk tampil maksimal di garis start. Kegiatan utama akan dilaksanakan di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, pada tanggal lima belas November dua ribu dua puluh enam. Persiapan intensif selama berbulan-bulan akan diuji di lintasan yang menantang tersebut. Program ini menegaskan bahwa olahraga lari membutuhkan dukungan sistematis untuk menghasilkan prestasi.