Prognosis Derby Emilia: Parma vs Bologna di Serie A 2026/27

Pembaca dapat mengikuti Derby Emilia antara Parma dan Bologna yang digelar di Stadio Ennio Tardini. Simak analisis taktik, probabilitas kemenangan, dan konteks klasemen terkini kedua tim di Seri A Italia.

Derbi Emilia antara Parma dan Bologna menjadi sorotan utama pekan kesebelas Serie A 2026 /27 yang digelar di Stadio Ennio Tardini. Kedua kubu memasuki laga krusial ini dengan optimisme tinggi setelah berhasil mengumpulkan tiga poin penuh dalam laga liga sebelumnya. Pertarungan ini bukan sekadar soal derby regional, melainkan upaya strategis bagi Parma untuk mempertahankan kestabilan di papan tengah dan bagi Bologna untuk melanjutkan tren kemenangan berturut-turut.

Konteks Klasemen dan Momentum Tim

Parma asuhan Alberto Gilardino mengakhiri kebuntuan dengan kemenangan bersejarah 3-0 di kandang Atalanta, laga yang penting untuk menarik tim keluar dari zona degradasi. Kemenangan ini membawa Parma naik ke posisi kedelapan dengan delapan poin di klasemen sementara. Salah satu pahlawan utama dalam laga tersebut adalah Simone Lontani, penyerang kelahiran 2008 yang mencetak gol ketiga dengan teknik luar biasa melewati Pasalic dan menembak akurat ke sudut gawang Carnesecchi. Gol ini menjadi gol kelima Lontani di musim ini, menandai kebangkitan pemain muda mantan akademi AC Milan tersebut.

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Sementara itu, Bologna di bawah asuhan Raffaele Palladino datang dengan momentum positif setelah meraih tiga kemenangan beruntun. Laga terakhir mereka adalah kemenangan tipis 2-1 atas Monza di luar kandang. Palladino berhasil memulihkan performa tim sejak menggantikan Domenico Tedesco sebagai pelatih utama. Kini, Bologna bertekad untuk mempertahankan konsistensi hasil positif tersebut. Kemenangan dalam Derby Emilia akan menjadi tonggak penting bagi Bologna untuk mengunci posisi mereka di peringkat atas klasemen Serie A 2026/27.

Komposisi Pemain dan Strategi Taktik

Proyeksi susunan pemain Parma diperkirakan mempertahankan sebagian besar formasi yang berhasil mengalahkan Atalanta. Daffara diproyeksikan menjadi kiper utama dengan lini pertahanan yang terdiri dari Delprato, N'Diaye, dan Troilo. Di lini tengah, kombinasi Britschgi, Fabbian, Sierro, Keita, dan Valeri akan menjadi tulang punggung pengendali permainan. Di lini depan, Simone Lontani kembali mendapat tempat starter, sementara Romero bersaing dengan Touré untuk posisi pendukung. Perlu dicatat bahwa pemain Drobnic dan Bernabé absen dari daftar skuad untuk laga ini.

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Di sisi lain, Raffaele Palladino diperkirakan menurunkan lineup kuat dengan Skorupski di bawah mistar dan pertahanan yang terdiri dari Casale, Darmian, serta Theate. Lini tengah Bologna akan diisi oleh Miranda, Amondarain, Ferguson, dan Pobega. Untuk lini serang, Bernardeschi dan Cambiaghi akan berkolaborasi dengan penyerang tengah Odgaard yang ditugaskan menggantikan Piccoli yang tengah cedera. Ketersediaan pemain Holm, Enem, dan De Silvestri tidak memungkinkan mereka untuk tampil dalam laga derby penting ini.

Rekapan Performa dan Statistik Head-to-Head

Statistik performa lima laga terakhir Serie A menunjukkan pola yang berbeda bagi kedua tim. Parma mencatat satu kemenangan, satu imbang, dan tiga kekalahan dengan perolehan enam gol serta sembilan kebobolan. Selain kemenangan 3-0 atas Atalanta, Parma juga bermain imbang 0-0 melawan Udinese sebelum mengalami kekalahan dari Lazio 1-2, Torino 0-3, dan Inter 0-3. Di sisi lain, Bologna mencatat empat kemenangan dan satu kekalahan dengan rasio gol 11-6. Selain kemenangan atas Monza, Bologna juga menang 4-2 di tandang melawan AC Milan dan 2-0 atas Cagliari, dengan satu-satunya kekalahan 3-1 saat menghadapi Inter.

Rekapan pertemuan langsung kedua tim dalam lima laga resmi terakhir menunjukkan keunggulan Bologna. Bologna menang tiga kali, Parma menang satu kali, dan satu laga berakhir imbang. Pada pertemuan terakhir di Serie A, Bologna mengalahkan Parma 1-0 saat menjamu di kandang mereka pada 8 Februari 2026. Sejarah pertemuan di Stadio Ennio Tardini juga mencatat kemenangan Bologna 3-1 pada November 2025, sementara Parma menang 2-0 saat menjamu Bologna pada Februari 2025. Laga ini akan menentukan apakah Parma bisa membalas atau Bologna memperlebar jurang poin di klasemen.