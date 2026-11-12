Profil Wakil Presiden Baru Prabowo Subianto Penuhi Kriteria Teknokratis

Bakom RI ungkap kriteria calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka yang harus menguasai urusan teknokratis dan datang dari kalangan sipil.

Presiden Prabowo Subianto sedang dalam proses mencari kandidat yang tepat untuk menduduki jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Pencarian ini dilakukan segera setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka secara resmi mengumumkan pengunduran dirinya pada Kamis, 12 November 2026. Langkah pengunduran diri tersebut memicu dinamika politik baru di tingkat tertinggi pemerintahan, menuntut adanya solusi cepat bagi kekosongan jabatan kedua terkuat di eksekutif.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Syahganda Nainggolan, menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki tenggat waktu 14 hari untuk mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR RI. Tenggat waktu yang sangat singkat ini menunjukkan urgensi dalam penyelesaian masalah kepemimpinan nasional. Proses seleksi dan pengusulan nama-nama tersebut harus diselesaikan secara administratif dalam dua minggu setelah pencabutan jabatan Gibran.

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Kriteria Teknokratis dan Intelektual untuk Istana

Syahganda Nainggolan menekankan bahwa sosok yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto haruslah seorang pekerja keras yang memiliki kemampuan teknokratis tinggi. Kriteria utama yang ditonjolkan adalah kecerdasan intelektual dan kompetensi dalam mengorganisasikan pekerjaan pemerintahan secara efektif. Calon wakil presiden tersebut diharapkan mampu memberikan bantuan signifikan dalam menangani beban kerja Presiden yang sangat padat setiap hari.

Menurut pernyataan resmi dari Bakom RI, individu yang dipilih harus memiliki pemahaman mendalam mengenai sistem pemerintahan. Syahganda Nainggolan menambahkan bahwa latar belakang pendidikan tinggi menjadi faktor pendukung yang sangat diharapkan. Fokus utama seleksi bukanlah pada latar belakang politik semata, melainkan pada kemampuan teknis dan intelektual untuk mendukung operasional kenegaraan sehari-hari.

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Dukungan Administratif dan Pengalaman Pemerintahan Masa Lalu

Alasan fundamental di balik pencarian profil spesifik ini adalah keinginan Presiden Prabowo Subianto untuk meringankan beban kerja yang dijalaninya. Syahganda Nainggolan menyatakan bahwa Presiden bekerja siang dan malam, sehingga membutuhkan partner yang dapat分担 tugas administratif dan strategis. Tanpa dukungan tersebut, beban kerja yang terpusat pada satu tangan dinilai dapat mengganggu efisiensi pemerintahan secara keseluruhan.

Dalam konteks historis, peran wakil presiden yang dicari ini diibaratkan mirip dengan figur Jusuf Kalla pada periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo. Selain itu, profil tersebut juga menyerupai peran yang dimainkan oleh Boediono pada periode kedua pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhono. Kedua figur tersebut dikenal sebagai wakil presiden yang ahli dalam teknis pemerintahan dan tidak bersaing secara politis dengan presiden.

Pergeseran dari Militer ke Kalangan Sipil untuk Keseimbangan

Selain aspek teknokratis, Syahganda Nainggolan menegaskan bahwa calon wakil presiden baru harus berasal dari kalangan sipil. Keputusan ini diambil sebagai respons langsung terhadap aspirasi masyarakat yang mengkhawatirkan kesan militeristis dalam pemerintahan saat ini. Presiden Prabowo Subianto, yang memiliki latar belakang militer yang kuat, ingin memastikan bahwa keseimbangan komposisi kepemimpinan tetap terjaga.

Pergeseran pemilihan ke arah figur sipil bertujuan untuk menunjukkan bahwa pemerintahan baru ini inklusif dan berbeda dari persepsi sebelumnya. Hal ini juga merupakan langkah strategis untuk meredam kritik mengenai dominasi unsur militer dalam struktur eksekutif. Dengan menempatkan figur sipil yang kompeten, pemerintah berharap dapat membangun citra yang lebih demokratis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat sipil.