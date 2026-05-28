Profil Timnas Iran: Raksasa Asia Siap Guncang Piala Dunia dengan Duet Maut Taremi-Azmoun

Timnas Iran, dengan duet Mehdi Taremi dan Sardar Azmoun, menghadapi persoalan visa dan pindah markas ke Meksiko menjelang Piala Dunia 2026. FIFA telah menyetujui permintaan Iran untuk bermarkas di Tijuana demi kemudahan mobilitas.

Tim nasional sepak bola Iran, yang dikenal sebagai salah satu raksasa sepak bola Asia, kembali menjadi sorotan menjelang Piala Dunia 2026 . Dengan duet maut Mehdi Taremi dan Sardar Azmoun di lini depan, Iran diyakini mampu memberikan kejutan di turnamen paling bergengsi di dunia.

Kedua penyerang ini telah malang melintang di Eropa, dengan Taremi memperkuat Porto dan Azmoun bermain di Bayer Leverkusen. Kecepatan, ketajaman, dan pengalaman mereka menjadi senjata utama bagi tim asuhan Amir Ghalenoei. Namun, persiapan Iran tidak berjalan mulus. Persoalan visa dan geopolitik menjadi hambatan serius yang harus dihadapi oleh federasi sepak bola Iran.

Federasi Sepak Bola Iran (FFIRI) meminta Amerika Serikat segera menerbitkan visa multiple entry bagi seluruh pemain dan staf timnas. Permintaan ini diajukan karena para pemain dan staf harus sering keluar-masuk Amerika Serikat selama turnamen berlangsung. Presiden FFIRI, Mehdi Taj, menyatakan bahwa AS harus memberikan visa multiple-entry kepada semua pemain karena mereka harus meninggalkan dan masuk kembali ke AS berkali-kali. Pernyataan ini disampaikan Taj kepada media lokal di Mashhad pada Rabu, 28 Mei 2026.

FIFA sebelumnya telah menyetujui pemindahan markas timnas Iran dari Arizona ke Tijuana, Meksiko. Keputusan ini diambil untuk memudahkan mobilitas tim selama Piala Dunia 2026. Iran akan bermarkas di Centro Xoloitzcuintle, Tijuana, yang merupakan pusat pelatihan modern dengan fasilitas lengkap. Namun, situasi geopolitik dan persoalan visa menjadi alasan utama di balik perubahan lokasi base camp.

Taj menjelaskan bahwa semua base camp peserta Piala Dunia harus mendapat persetujuan FIFA. Syukurlah, permintaan kami untuk memindahkan markas tim dari Amerika Serikat ke Meksiko telah disetujui. Keputusan itu diambil setelah serangkaian pertemuan dengan pejabat FIFA dan panitia Piala Dunia di Istanbul serta diskusi virtual bersama sekretaris jenderal FIFA. Beberapa pemain dan staf bahkan harus menjalani proses wawancara visa di Ankara, Turki, pada pekan lalu.

Seluruh skuad juga mengurus visa Kanada sebagai langkah antisipasi apabila lolos ke fase gugur yang digelar di wilayah Kanada. Timnas Iran bukanlah wajah baru di panggung Piala Dunia. Mereka telah berpartisipasi dalam beberapa edisi sebelumnya, termasuk 2018 dan 2022, meskipun belum pernah lolos dari fase grup. Kali ini, dengan generasi emas pemain seperti Taremi dan Azmoun, harapan untuk melangkah lebih jauh sangat besar.

Iran tergabung dalam Grup B bersama Inggris, Amerika Serikat, dan Wales. Laga melawan AS diprediksi akan sangat sengit, tidak hanya di atas lapangan tetapi juga di luar lapangan, mengingat hubungan diplomatik kedua negara yang tegang. Federasi Iran berharap persoalan visa dapat diselesaikan dengan cepat agar fokus tim tidak terganggu. Para pemain pun optimistis bisa bersaing dengan tim-tim besar.

Ghalenoei, sang pelatih, telah menyusun strategi khusus untuk menghadapi lawan-lawan berat di grup. Dengan dukungan penuh dari federasi dan para penggemar, Iran siap mengguncang Piala Dunia 2026. Kehadiran mereka di Meksiko juga menjadi peluang untuk memperkuat hubungan olahraga antara Iran dan Meksiko. Semoga perjalanan timnas Iran di Piala Dunia tahun ini berjalan sukses dan membawa kebanggaan bagi Asia





