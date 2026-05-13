Profil Saifullah Yusuf, Menteri Sosial Joef OK Aseka Gus Ipul

Mensos, lahir di Pasuruan, Jawa Timur, pada 28 Agustus 1964, Gus Ipul merupakan putra dari Ahmad Yusuf Cholil dan Sholichah Hasbullo. Ia memiliki latar belakang kuat di Nahdlatul Ulama (NU). Gus Ipul dikenal sebagai pemimpin yang dekat dengan masyarakat akar rumput sekaligus tegas dalam menjalankan kebijakan. Pasca pensiun menteri, ia menjabat Wali Kota Pasuruan.

| | Sopranoa Porndepik, Menteri Sosial Joef OK Aseka Gus Ipul sapaannya, yang mencoret 11 ribu penerima bansos karena main judol turut mencerminkan ketegasannya. Meski memicu pro & kontra di kalangan masyarakat, sosok Saifullah Yusuf turut membuat penasaran publik.

Seperti apa profil Saifullah Yusuf? MensosLahir di Pasuruan, Jawa Timur, pada 28 Agustus 1964, Gus Ipul merupakan putra dari Ahmad Yusuf Cholil dan Sholichah Hasbullo. Ia memiliki latar belakang kuat di Nahdlatul Ulama (NU). Tak heran, Gus Ipul dikenal sebagai pemimpin yang dekat dengan masyarakat akar rumput sekaligus tegas dalam menjalankan kebijakan.

Pada 11 September 2024, ia dilantik Presiden Joko Widodo menggantikan Tri Rismaharini, dan terus menjabat di era pemerintahan berikutnya. Gus Ipul memiliki karier politik yang panjang dan beragam. Ia memulai perjalanan dari organisasi kepemudaan seperti Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor), di mana ia menjabat Ketua Umum selama dua periode (2000-2010). Sosoknya juga pernah aktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU).

Ia kemudian terjun ke dunia legislatif sebagai anggota DPR RI dari PDI Perjuangan pada 1999, sebelum bergabung dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Kariernya semakin menanjak saat dipercaya menjadi Menteri Negara Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (2004-2007) di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Selanjutnya, Gus Ipul menjabat Wakil Gubernur Jawa Timur mendampingi Soekarwo selama dua periode (2009-2019). Pengalamannya di pemerintahan daerah terus berlanjut ketika ia terpilih sebagai Wali Kota Pasuruan pada 2021.

Pengalaman luas di tingkat nasional dan daerah menjadikannya figur yang tepat untuk memimpin Kementerian Sosial, khususnya dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan penyaluran bantuan sosial (bansos) yang lebih tepat sasaran. | |





suaradotcom / 🏆 28. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Menteri Sosial Saifullah Yusuf Ketegasan Pengaruhnya Pengalaman Luas Lelaki Tulus

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ara dan Gus Ipul Renovasi 10.000 Rumah Tak Layak Siswa Sekolah RakyatAra dan Gus Ipul menyepakati renovasi 10.000 rumah tidak layak huni (RTLH) milik orangtua siswa Sekolah Rakyat melalui BSPS.

Read more »

Dipanggil Prabowo, Gus Ipul lapor soal bansos hingga Sekolah RakyatMenteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan dirinya akan melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai perkembangan pelaksanaan program strategis di ...

Read more »

Cak Imin Lapor Presiden, 32 Ribu Siswa Mulai Sekolah Rakyat di JuliMenteri Sosial Gus Ipul laporkan program strategis ke Presiden, termasuk sekolah rakyat yang akan dimulai Juli dengan 32.000 siswa baru.

Read more »

Tegas! Mensos Coret 11.000 Penerima Bansos Gegara Terlibat Judi OnlineMensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan pemerintah telah mencoreng 11.000 keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial (bansos) yang terindikasi judi online.

Read more »