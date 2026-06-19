Profil dan Kelebihan Megawati Hangestri di Mata Pelatih Korea Selatan

Artikel ini mengupas perjalanan karier Megawati Hangestri dari masa kecil di Jember hingga menjadi pevoli andalan di klub Korea Selatan Hillstate. Pelatih Kang Sung-hyung mengungkapkan kelebihan teknis dan mental yang dimilikinya, serta peran keluarga dalam pembentukan bakat atlet nasional ini.

Kelebihan Megawati Hangestri daripada Pemain Lain di Mata Pelatih Korea Selatan Tidak banyak yang tahu bahwa sebelum dikenal sebagai Megatron di lapangan voli, ia adalah anak kecil yang justru lebih akrab dengan sepakbola ketimbang olahraga yang kini membesarkan namanya.

Cerita masa kecilnya pun memperlihatkan bagaimana keluarga memiliki peran besar dalam mengubah arah hidup seorang atlet nasional hingga bisa bersinar di klub Korea Selatan. Bakal Menetap di Korea Bersama Suaminya, Ini Fasilitas yang Disiapkan Hillstate untuk Megawati Hangestri Di balik perjalanan karier yang kini penuh sorotan, kisah masa kecil Megawati juga menarik untuk disimak, karena menunjukkan proses panjang pembentukan bakat dan mental seorang atlet.

Mulai dari lingkungan keluarga sederhana di Jember hingga akhirnya menembus kompetisi internasional, tentu perjalanannya tidak terjadi secara instan. Sejak duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP), Megawati rupanya lebih menyukai sepakbola. Hal tersebut sempat diceritakan sang kakak, Bagus Akbar Kurniawan, yang melihat potensi Megawati sejak kecil. Meski mencintai sepakbola, arah hidup Megawati berubah ketika keluarga mulai memberikan dorongan untuk menekuni voli.

Dari SMP di Jember dulu, sebenarnya dia suka sepakbola. Terus saya arahkan karena tidak cocok kalau sepakbola, kata Bagus. Dorongan tersebut bukan tanpa alasan. Dalam keluarga Megawati, olahraga voli bukan hal baru.

Sang ibu ternyata memiliki latar belakang sebagai pemain voli, sehingga olahraga ini sudah cukup familiar di lingkungan rumah mereka. Karena mama kan pevoli dulu, akhirnya disarankan oleh Ayah untuk voli. Awalnya sih tidak mau, malas-malasan dia, akhirnya bisa sampai sekarang, tutur Bagus. Meski awalnya tidak antusias dan cenderung malas-malasan, perlahan Megawati mulai menekuni voli hingga akhirnya menemukan titik balik yang mengubah hidupnya.

Dari yang awalnya sekadar mengikuti arahan keluarga, ia justru berkembang menjadi salah satu pevoli putri terbaik Indonesia yang kini berkarier di luar negeri. Perjalanan itu juga tidak lepas dari peran besar sang ayah. Dalam berbagai kesempatan, Megawati pernah meluruskan anggapan publik yang menyebut ayahnya merupakan seorang anggota TNI. Ia menegaskan bahwa keluarganya berasal dari latar belakang sederhana.

Pelatih asal Korea Selatan yang kini menukangi Hillstate Kang Sung-hyung mengungkapkan kelebihan dari Megawati Hangestri yang membuatnya kembali ke V-League. Pengumuman tersebut menegaskan bahwa Megawati bukan hanya menjadi aset utama tim, tetapi juga dianggap memiliki karakteristik unggul yang membedakannya dari pemain lainnya. Dalam konteks kompetisi yang ketat, kehadiran Megawati diharapkan menjadi faktor penentu bagi Hillstate dalam meraih kesuksesan di liga voli profesional Korea Selatan.

Hal ini juga sejalan dengan komitmen klub dalam menyediakan fasilitas terbaik untuk atlet asing bercalon tinggi seperti Megawati, termasuk dukungan untuk menetap di Korea bersama suaminya. Dengan demikian, perjalanan Megawati dari anak yang awalnya gemar sepakbola hingga menjadi pevoli andalan di tingkat internasional mencerminkan kombinasi faktor internal seperti potensi bakat dan mental, serta faktor eksternal seperti dukungan keluarga dan lingkungan latar belakang yang mendukung. Kelebihan Megawati Hangestri Menurut Pelatih Hillstate Kang Sung-hyung.

Pelatih Kang Sung-hyung dari Hillstate secara spesifik menyoroti beberapa kelebihan yang dimiliki Megawati. Menurutnya, Megawati memiliki kemampuan teknikal yang matang,ipli asi konsisten, dan kecerdasan taktis di atas rata-rata. Sprint cepat dan aksibel yang tinggi juga menjadi nilai tambah, memungkinkan ia menutupi area lapangan dengan efisien. Selain itu,mentalitas juara dan pengalaman bertanding di level internasional tercipta sejak masa mudinya membuatnya siap menghadapi tekanan dalam pertandingan penting.

Hal ini tidak terlepas dari proses pembentukan karakter sejak kecil melalui olahraga sepakbola yang awalnya diminati, kemudian dialihkan ke voli dengan dukungan penuh keluarga. Di lapangan, Megawati dikenal karena kemampuannya dalam menerima servis, mengatur serangan, dan melakukan aksi defensif yang menegangkan. Sebagai seorang penyerang, ia memiliki variasi serangan yang sulit ditebak oleh lawan, sekaligus kemampuan reading lawan yang sangat baik.

Pelatih Kang menambahkan bahwa integrasi Megawati dengan tim sudah terjalin baik sejak pertama kali bergabung, dan kemampuannya beradaptasi dengan sistem permainan Korea menjadi faktor kunci kesuksesan. Dengan demikian, kehadiran Megawati tidak hanya sekadar memperkuat formasi tim, tetapi juga memberikan inspirasi bagi pemain muda di dalam dan luar klub. Profil dan Karir Megawati Hangestri: Dari Jember ke Korea. Megawati Hangestri dilahirkan di Jember, Jawa Timur, dengan lingkungan keluarga yang sederhana namun penuh dukungan untuk olahraga.

Awalnya lebih tertarik pada sepakbola, namun beralih ke voli setelah saran dari orang tua, khususnya ayah dan pengaruh ibu yang mantan pevoli. Karier awalnya dimulai di lingkungan sekolah dan perusahaan olahraga di Indonesia, sebelum akhirnya mengecap kesempatan bermain di luar negeri. Pencapaiannya di level nasional membuatnya menarik perhatian Hillstate, klub voli profesional dari Korea Selatan. Di Korea, Megawati tidak hanya menunjukkan Kemampuannya sebagai atlet, tetapi juga kemampuan beradaptasi dengan budaya dan sistem latihan yang baru.

Klub telah menyiapkan fasilitas lengkap dan dukungan untuk menetap bersama suami, menunjukkan komitmen jangka panjang. Dengan latar belakang yang dijelaskan, Megawati menjadi contoh success story bagi atlet bangsa, membuktikan bahwa bakat dan kerja keras, didukung oleh lingkungan keluarga yang mendukung, dapat membawa seseorang ke panggung internasional





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