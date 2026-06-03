Profil dan Gaji Nanik S Deyang, Kepala Badan Gizi Nasional yang Baru Dilantik Prabowo

Nanik Sudaryati Deyang resmi menjabat sebagai Kepala Badan Gizi Nasional menggantikan Dadan Hindayana. Berikut profil, gaji setara menteri, dan fasilitas yang diterima.

Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Nanik Sudaryati Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) pada 2 Juni 2026. Pengangkatan ini menarik perhatian publik karena menggantikan Dadan Hindayana yang sebelumnya menjabat.

Selain Nanik, dua wakil kepala BGN juga diganti, yaitu Agustina Arum Sari dan Mayor Jenderal TNI Trenggono. Badan Gizi Nasional merupakan lembaga yang memiliki peran strategis dalam mengawal program gizi nasional, terutama program unggulan Makan Bergizi Gratis yang dicanangkan pemerintah. Program ini bertujuan untuk meningkatkan status gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah dan ibu hamil, sebagai bagian dari upaya percepatan pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

Dengan latar belakang Nanik yang merupakan jurnalis senior dan politikus, banyak kalangan berharap kepemimpinannya mampu membawa inovasi dan transparansi dalam pengelolaan program-program gizi nasional. Nanik Sudaryati Deyang lahir pada 3 Januari 1968 di Madiun, Jawa Timur. Ia menamatkan pendidikan sarjana di bidang Biologi dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) dan Kehutanan dari Universitas Gadjah Mada (UGM). Karier jurnalistiknya dimulai di Tabloid Bangkit, kemudian ia memimpin berbagai media cetak nasional.

Di dunia politik, namanya mencuat saat menjadi Wakil Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga pada Pilpres 2019. Kepercayaan dari Presiden Prabowo berlanjut ketika ia ditunjuk sebagai Wakil Kepala I Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Komisaris Independen Pertamina pada 2025. Pengalaman panjang di bidang jurnalistik dan politik dianggap sebagai modal penting untuk memimpin BGN, terutama dalam mengkomunikasikan program-program pemerintah kepada masyarakat luas. Sebagai Kepala BGN, Nanik S Deyang berstatus sebagai pejabat negara setingkat menteri.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2000, gaji pokok yang diterima sebesar Rp5.040.000 per bulan. Selain itu, terdapat tunjangan dan fasilitas lain yang membuat total penghasilan bulanan diperkirakan mencapai Rp18.648.000 per bulan. Fasilitas yang melekat pada jabatan ini meliputi rumah dinas, kendaraan dinas, biaya perjalanan dinas, serta tunjangan kesehatan. Meski nominal gaji pokok terbilang kecil dibandingkan tanggung jawab yang diemban, tunjangan dan fasilitas dianggap sebagai bentuk kompensasi yang layak.

Publik pun menyoroti pentingnya transparansi dalam penggunaan anggaran BGN, mengingat lembaga ini mengelola program yang menyentuh hajat hidup orang banyak. Ke depan, Nanik diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan integritas dan akuntabilitas tinggi, serta mampu mempercepat realisasi program Makan Bergizi Gratis di seluruh Indonesia





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