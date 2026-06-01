Profesor Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah: Kualitas Guru Tidak Bisa Digantikan

Profesor Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof Abdul Mu'ti, berbagi pandangannya tentang kualitas guru dan pemerataan pendidikan di Indonesia.

Wawancara Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Prof Abdul Mu'ti dalam program Bincang Liputan6 bersama Pemimpin Redaksi Titis Widyatmoko. Ada yang tidak biasa dari seorang menteri di kabinet pemerintahan Prabowo Subianto.

Di tengah kultur pejabat yang identik dengan konvoi kendaraan dinas, protokol ketat, dan suite hotel berbintang, memilih naik MRT. Bukan sekali, bukan untuk pencitraan, dan bukan pula karena tidak ada pilihan lain. Profesor sekaligus Sekretaris Umum Muhammadiyah itu memang sudah terbiasa begitu sejak sebelum dilantik menjadi Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Kesederhanaan itu bukan sekadar gaya hidup, melainkan filosofi yang ia pegang dengan sadar.

Ia mengutip pepatah Jawa, bahwa seseorang dihormati bukan karena jabatan, melainkan karena perilaku dan tutur katanya. Ketika berkunjung ke daerah, ia menginap di balai atau UPT kementerian, bukan di hotel. Kalau terpaksa di hotel, bukan bintang lima, bukan. Pernah suatu malam ia menginap di hotel praktik SMK Negeri, dan ia menikmatinya dengan tulus sambil sekalian mengamati langsung bagaimana siswa jurusan perhotelan berlatih.

Di dalam MRT itulah lahir kisah yang kini sering ia ceritakan dengan tawa. Seorang penumpang duduk di sebelahnya, menatap ragu-ragu, lalu diam-diam membuka Google, mengetik nama Abdul Mu'ti, membandingkan foto hasil pencarian dengan wajah orang di sampingnya, dan baru setelah yakin ia menyapa: Pak Mu'ti mau ke mana? Bagi sang penumpang, seorang Sekretaris Umum Muhammadiyah, apalagi seorang menteri, seharusnya tidak naik MRT. Fakta bahwa ia ada di sana terasa mustahil sehingga perlu diverifikasi terlebih dahulu lewat mesin pencari.

Mu'ti tertawa mengisahkan momen itu. Tapi di balik tawa itu ada kesadaran yang serius: jabatan adalah amanah yang tak tahu kapan berakhir, dan kemewahan yang menempel pada jabatan akan membuat seseorang kaget ketika jabatan itu pergi. Ia tidak ingin kaget. Ia ingin tetap menjadi dirinya, guru, akademisi, dan kini menteri, yang menjalani hidup dengan prinsip sederhana: banyak kurang, sedikit cukup.

Titis Widyatmoko berikut ini, ia berbagi banyak hal: tentang kualitas guru, pemerataan pendidikan. Hampir dua tahun Pak Menteri menjabat sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Realita pendidikan apa yang selama ini menurut pandangan Pak Menteri cukup mengejutkan? Karena Pak Menteri ini sudah cukup lama sebagai akademisi, sebagai dosen, jadi memang tahu betul dunia pendidikan di Indonesia.

Problem yang kita hadapi sekarang adalah kualitas yang belum sebagaimana diharapkan. Masyarakat memiliki kriteria berbeda-beda mengenai kualitas itu, ada yang melihat dari sisi capaian akademik. Misalnya dengan melihat skor PISA, ada yang melihat dari karakter, ada yang melihat dari serapan di dunia kerja, ada juga yang melihat dari sisi pemerataan dan berbagai aspek lain yang semuanya menjadi bagian aspirasi masyarakat dan bagian realitas yang secara bertahap harus kita selesaikan bersama.

Pak Menteri pernah ada satu artikel di The Economist, artikel lama yang kira-kira judulnya seperti ini, 'Why Vietnam School Is So Good?

' Jadi mengapa sekolah di Vietnam itu cukup bagus? Di situ dijelaskan salah satu transformasi pendidikan di Vietnam itu kenapa bagus, ranking PISA juga bisa mengalahkan negara-negara maju adalah memperbaiki kualitas guru. Jadi memang tidak ada kualitas pendidikan yang bisa melampaui kualitas gurunya. Bagaimana Pak Menteri melihat situasi atau kondisi guru dan langkah-langkah apa yang Pak Menteri siapkan untuk transformasi?

Saya setuju 100% dengan pentingnya guru dalam menentukan kualitas pendidikan. Dan itu yang sering juga saya sampaikan, guru itu tidak bisa digantikan posisinya oleh teknologi. Guru itu sebagai agent of learning dan agent of civilization. Sebagai agen belajar dan agen peradaban, sebenarnya lebih luas dari sekadar melihat keberhasilan pendidikan hanya dari sisi capaian akademik.

Tapi pada membangun peradaban dan itu juga amanat undang-undang. Pendidikan tujuannya membentuk karakter dan budaya serta peradaban bangsa. Guru adalah figur sentral yang menentukan keberhasilan pendidikan. Karena itu dua tahun berturut-turut tema hari guru tidak kami ubah, yaitu Guru hebat Indonesia Kuat.

Ada tiga yang menjadi prioritas kami. Pertama pemenuhan kualifikasi guru. Sekarang masih ada ratusan ribu guru yang belum D4 atau S1. Padahal amanah undang-undang guru dan dosen itu guru sekurang-kurangnya D4 atau S1.

Dan itu sudah berpuluh tahun ditetapkan. Yang kedua kompetensi guru. Periode Pak Nuh (Mendikbud Muhammad Nuh) dilakukan uji kompetensi guru. Yang ternyata memang skornya kompetensi guru kita ini belum sebagaimana diharapkan.

Ketiga kesejahteraan guru. Soal ini paling banyak diungkap di publik. Maka saya sering menyebut sebagiannya didramatisasi sedemikian rupa dan kita tidak menutup mat





Yayasan Sakuranesia dan Karakalpak State University menandatangani MoU untuk Kolaborasi Pendidikan Tiga NegaraYayasan Sakuranesia dan Karakalpak State University menandatangani MoU untuk Kolaborasi Pendidikan Tiga Negara, melibatkan Uzbekistan, Indonesia, dan Jepang, demi pertukaran ilmu dan budaya yang lebih luas. Yayasan Sakuranesia selama ini dikenal aktif dalam mendorong berbagai inisiatif pertukaran di bidang pendidikan, seni, dan budaya. Fokus utamanya adalah menghubungkan Indonesia dan Jepang melalui jejaring yang kuat di kedua negara. Jaringan ini menjadi fondasi penting bagi Kolaborasi Pendidikan Tiga Negara yang baru terjalin. Di Indonesia, Sakuranesia memiliki hubungan erat dengan berbagai institusi pendidikan dan organisasi terkemuka. Beberapa di antaranya adalah Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI), Universitas Indonesia (UI), Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS). Selain itu, Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta juga termasuk dalam jejaring ini, memperkuat jangkauan yayasan. Jejaring Sakuranesia juga meluas ke Jepang, melibatkan institusi seperti Bunkyo Gakuin University, Sanko Gakuin (Azalee Group), Weathernews, dan Tsuzuki Education Group. Kemitraan yang solid dengan berbagai pihak ini memungkinkan Sakuranesia untuk memfasilitasi pertukaran yang beragam. Penandatanganan MoU ini mempertegas komitmen Yayasan Sakuranesia dalam mendorong pengembangan pendidikan dan budaya antarbangsa.

Mendikdasmen Tambah Dua Kali Lipat Sekolah Penerima Revitalisasi di Teluk BintuniKementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menambah dua kali lipat jumlah sekolah penerima program revitalisasi satuan pendidikan tahun 2026 di Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat.

Kemendikdasmen Perluas Program Revitalisasi Sekolah di Wilayah 3T Tahun 2026Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengumumkan perluasan signifikan program Revitalisasi Sekolah untuk tahun 2026, khususnya di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal), termasuk di Teluk Bintuni. Program ini tidak hanya mencakup pembangunan fisik, tetapi juga peningkatan kualitas layanan pendidikan guna mencapai keadilan. Anggaran lebih dari Rp20,7 miliar dialokasikan untuk 25 satuan pendidikan di Teluk Bintuni, sementara secara nasional program telah menjangkau lebih dari 16.000 satuan. Pemerintah berkomitmen meningkatkan akses dan kualitas pendidikan yang merata di seluruh Indonesia.

Kemendikdasmen: Revitalisasi sekolah beri senyum murid ManokwariKementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengatakan program revitalisasi satuan pendidikan memberikan senyuman bagi para murid SMAN 4 ...

