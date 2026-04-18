Profesi yang Terancam Hilang Akibat Otomatisasi dan AI di Masa Depan

Perkembangan pesat teknologi otomasi dan kecerdasan buatan (AI) diprediksi akan menggantikan sejumlah profesi manusia. Artikel ini mengulas profesi apa saja yang berpotensi hilang dan faktor penyebabnya, serta dampaknya pada pasar tenaga kerja di masa depan.

Perkembangan teknologi yang pesat tak terhindarkan, mendorong berbagai sektor untuk beradaptasi dan bertransformasi. Namun, di balik kemajuan tersebut, muncul pula prediksi mengenai hilangnya sejumlah profesi di masa depan akibat otomatisasi dan kecerdasan buatan (AI). Peran manusia dalam tugas-tugas tertentu semakin tergantikan oleh mesin atau sistem digital yang menawarkan kecepatan dan akurasi lebih tinggi.

Fenomena ini bukan hanya sekadar tren sesaat, melainkan sebuah realitas yang perlu diantisipasi oleh para pekerja dan pembuat kebijakan. Berbagai inovasi seperti sistem pembayaran otomatis atau self-checkout yang kini lazim ditemukan di supermarket dan toko ritel, secara langsung mengurangi kebutuhan akan tenaga kasir manusia. Seiring dengan peningkatan efisiensi yang ditawarkan oleh teknologi ini, pergeseran permintaan tenaga kerja di sektor ritel menjadi semakin nyata. Di sisi lain, efektivitas telemarketing juga mengalami penurunan signifikan. Munculnya alat pemasaran berbasis AI dan regulasi yang semakin ketat terkait panggilan promosi, membuat peran telemarketer konvensional menjadi kurang relevan. Sistem otomatis kini mampu melakukan penawaran produk atau jasa dengan lebih cepat, terukur, dan bahkan personalisasi, meninggalkan telemarketing tradisional jauh di belakang. Platform pemesanan perjalanan online telah memberdayakan individu untuk merencanakan perjalanan mereka sendiri tanpa memerlukan bantuan agen perjalanan. Kecuali bagi mereka yang mengkhususkan diri pada layanan premium atau pengaturan perjalanan yang sangat kompleks, peran agen perjalanan tradisional semakin terancam oleh kemudahan akses informasi dan pemesanan digital. Di sektor perbankan, layanan digital seperti aplikasi mobile banking dan ATM telah menggantikan banyak transaksi tatap muka. Akibatnya, peran teller bank menjadi semakin terbatas, dengan fokus layanan yang bergeser ke tugas-tugas yang lebih kompleks atau membutuhkan interaksi personal yang mendalam. Teknologi otomatisasi dan AI menunjukkan kemampuannya yang luar biasa dalam memproses dan memasukkan data. Kecepatan dan minimnya kesalahan dalam pengolahan data oleh sistem otomatis membuat pekerjaan manual yang berfokus pada entri data menjadi salah satu yang paling rentan untuk tergantikan. Perubahan fundamental dalam pola konsumsi informasi, di mana masyarakat semakin beralih ke platform digital, juga berdampak pada industri media cetak. Oplah koran terus menurun, yang secara langsung mengurangi kebutuhan akan tenaga pengantar koran. Sementara itu, raksasa teknologi Meta dilaporkan akan melakukan pemangkasan sekitar 8.000 karyawan mulai Mei 2026. PHK besar-besaran ini disebut sebagai bagian dari strategi efisiensi perusahaan dan ekspansi bisnis di bidang kecerdasan buatan (AI). Bagi para karyawan yang mencari sumber pendapatan tambahan, terdapat 12 peluang usaha sampingan yang fleksibel, minim modal, dan dapat dijalankan tanpa mengganggu pekerjaan utama. Pertamina juga melakukan penyesuaian harga untuk BBM non-subsidi jenis Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex, yang berlaku mulai hari ini, Sabtu, 18 April 2026. Penyesuaian ini merupakan bagian dari mekanisme penetapan harga yang berlaku. Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, telah memberikan kepastian bahwa harga BBM bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir tahun 2026. Keputusan ini sesuai dengan arahan dari Presiden Prabowo, yang memprioritaskan kestabilan harga bagi masyarakat. Dalam sebuah pandangan yang menarik, Bill Gates justru memilih orang yang malas bekerja sebagai kandidat direktur, bukan mereka yang pintar atau berpendidikan tinggi. Alasan di balik preferensi ini adalah keyakinannya bahwa orang malas cenderung mencari cara paling efisien untuk menyelesaikan tugas, sehingga memicu inovasi. Sebuah beleid baru di Indonesia mengindikasikan akan adanya pengenaan beban pajak bagi kendaraan listrik. Hal ini berarti bahwa mobil dan motor berbasis baterai di masa depan mungkin akan dikenakan pajak, yang akan mempengaruhi biaya kepemilikan. FOKAL IMM Sumut menggelar acara Silaturahim dan Halalbihalal di Auditorium Kampus Utama Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Acara ini menjadi ajang penting untuk mempererat tali persaudaraan dan kebersamaan. Pemerintah Jepang menunjukkan komitmennya terhadap pengembangan teknologi AI dengan mengucurkan subsidi sebesar Rp6 triliun kepada Sony untuk produksi sensor gambar AI. Langkah strategis ini bertujuan untuk mengamankan pasokan chip global dan teknologi masa depan. Dalam dinamika politik internasional, Perdana Menteri Israel Netanyahu dan para penasihatnya dilaporkan terkejut setelah Presiden Trump melarang Israel melakukan serangan udara di Lebanon. Klarifikasi segera diminta kepada Gedung Putih mengenai keputusan ini. Sekitar 1500 peserta turut memeriahkan Surabaya Domino Tournament 2026. Jumlah peserta dan pengunjung yang membludak ini memberikan dampak ekonomi yang signifikan, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal di Surabaya. Acara semacam ini seringkali menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi daerah





Otomatisasi Kecerdasan Buatan (AI) Perubahan Pasar Kerja Profesi Masa Depan Adaptasi Teknologi

