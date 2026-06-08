Produsen Tahu Kurangi Ukuran Imbas Harga Kedelai dan Rupiah Melemah

Rupiah lemah dan kenaikan harga kedelai impor mendorong industri tahu dan tempe skala kecil menengah di Indonesia, seperti di Depok dan Lebak, untuk mengurangi ukuran produk dan menyesuaikan operasi guna menjaga keberlangsungan usaha.

Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang menembus di atas Rp18.000 per dolar berdampak pada kenaikan harga bahan baku kedelai impor. Harga kedelai yang sebelumnya berada di kisaran Rp 9.000 per kilogram naik menjadi Rp 10.900 per kilogram.

Kondisi tersebut mendorong produsen tahu, terutama di sentra skala kecil dan menengah seperti di Depok, Jawa Barat, untuk melakukan berbagai penyesuaian. Salah satu langkah utama adalah mengurangi ukuran tahu yang dipasarkan. Rata-rata ketebalan tahu yang sebelumnya mencapai 2,5 sentimeter dikurangi menjadi sekitar 2 sentimeter, atau menyusut sekitar 20 persen, sebagai upaya menekan penggunaan bahan baku tanpa menaikkan harga jual secara signifikan.

Hal ini juga dilakukan oleh perajin di wilayah lain seperti Kabupaten Lebak, Banten, dan menimbulkan压力 ekonomi yang lebih besar bagi pengusaha. Meskipun di Cianjur harga kedelai relatif lebih terkendali, tekanan tetap nyata. Kenaikan harga kedelai juga berdampak pada produksi tempe. Banyak pelaku usaha terpaksa memangkas jumlah pekerja dan mengurangi ukuran produk.

Bagi mereka yang bergantung pada pasokan impor, fluktuasi nilai tukar rupiah menjadi faktor kritis yang meningkatkan beban produksi dan menggerus margin keuntungan. Upaya penyesuaian ini mencerminkan adaptasi industri tahu-tempe tradisional di tengah ketidakpastian ekonomi global. Di Kudus, meski harga naik pasca-Lebaran 2026, stok kedelai impor masih cukup untuk sementara. Namun, tekanan jangka panjang terus mengintip.

Beberapa foto wartawan menunjukkan kondisi di pabrik di Depok, dengan pekerja yang masih melakukan proses produksi meskipun dengan ketebalan produk yang telah disesuaikan. Kenaikan harga juga berlaku untuk bahan plastic kemasan, memperparah beban.

Sebagai catatan,Some other news topics like tsunami warning in Gorontalo, school visit by President Prabowo, and conflict in Palestine appear in the source text but are not related to the main story about tofu and tempeh industry and should be ignored per instruction to only rewrite substantive news content. Summarizing: the impact of rupiah depreciation on imported soybeans costs has forced small and medium tofu and tempeh producers to shrink product size and cut jobs to survive





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