Produksi PT Freeport Indonesia Turun Drastis Akibat Longsor di Tambang Grasberg Block Cave

PT Freeport Indonesia mencatat penurunan produksi tembaga dan emas signifikan pada kuartal pertama 2026 setelah insiden longsor di tambang Grasberg Block Cave pada September 2025. Operasi hanya berjalan sekitar 60% kapasitas normal dan diperkirakan hanya pulih sepenuhnya pada akhir 2027.

PT Freeport Indonesia (PTFI) mengalami tekanan pada produksi kuartal pertama 2026 akibat insiden longsor di tambang bawah tanah Grasberg Block Cave pada September 2025. Produksi tembaga hanya mencapai 95 juta pound, turun 68% dari 296 juta pound pada kuartal I-2025.

Produksi emas juga menurun menjadi 92 ribu ounce dari 284 ribu ounce. Operasi Grasberg Block Cave belum sepenuhnya pulih pasca penghentian sementara akibat longsor, sehingga produksi dari Blok 2 dan Blok 3 hanya beroperasi sekitar 60% dari kapasitas normal. Penjualan tembaga mencapai 82 juta pound (dari 290 juta pound) dan emas 116 ribu ounce (dari 125 ribu ounce). PTFI memperkirakan hambatan dapat diatasi secara signifikan pada pertengahan 2027.

Target pemulihan operasional direvisi: produksi diperkirakan sekitar 65% kapasitas pada semester II 2026, naik menjadi 80% kapasitas pada pertengahan 2027, dan mendekati kapasitas penuh pada akhir 2027





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PT Freeport Indonesia Grasberg Block Cave Longsor Produksi Tembaga Produksi Emas Penurunan Produksi Pemulihan Operasional

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