Produksi Padi September 2026 Turun 18,29 Persen Karena El Nino

Data BPS mencatat produksi padi September 2026 turun 18,29 persen menjadi 4,88 juta ton GKG. Penurunan luas panen dan dampak El Nino menjadi penyebab utama.

Data Badan Pusat Statistik ( BPS) mengungkapkan bahwa produksi padi pada September 2026 mengalami penurunan signifikan sebesar 18,29 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Angka produksi Gabah Kering Giling (GKG) pada bulan tersebut tercatat sebesar 4,88 juta ton, turun drastis dari 5,97 juta ton yang dicapai pada September 2025. Penurunan volume produksi ini terjadi seiring dengan menyusutnya luas lahan pertanian yang berhasil dipanen pada bulan tersebut.

Luas Panen Padi Menurunan Signifikan

Badan Pusat Statistik mencatat bahwa realisasi luas panen padi pada September 2026 mencapai 0,91 juta hektare. Angka ini turun sebesar 19,40 persen dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu, yaitu 1,13 juta hektare. Secara kumulatif, luas panen padi sepanjang periode Januari hingga September 2026 mencapai 9,24 juta hektare. Penurunan ini mencatatkan tren negatif dengan penurunan sebesar 2,23 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2025.

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Dampak Kuat El Nino Terhadap Hasil Panen

Ateng Hartono, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik, menjelaskan bahwa penurunan produksi juga mempengaruhi jumlah produksi beras yang diperkirakan mencapai 2,81 juta ton. Hal ini berarti terjadi penurunan sebesar 18,25 persen dibandingkan dengan September tahun lalu. Ateng menegaskan kepada wartawan pada Senin, 2 November 2026, bahwa dampak fenomena El Nino pada tahun ini diperkirakan lebih kuat dibandingkan kejadian serupa pada tahun 2023. Dampak cuaca ekstrem ini diperkirakan akan semakin terasa pada tiga bulan ke depan.

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Proyeksi Produksi Oktober Hingga Desember 2026

Penurunan produksi diperkirakan akan berlanjut hingga penghujung tahun. BPS memproyeksikan potensi luas panen padi selama periode Oktober hingga Desember 2026 hanya akan mencapai 1,54 juta hektare. Angka proyeksi ini menunjukkan penurunan sebesar 17,75 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Sejalan dengan penyusutan luas panen tersebut, produksi padi pada kuartal akhir tahun 2026 diperkirakan mencapai 8,69 juta ton GKG. Angka ini turun 16,30 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Produksi Jagung Dan Neraca Dagang Nonmigas

Sementara itu, produksi beras pada tiga bulan terakhir tahun ini diproyeksikan sebesar 5,01 juta ton. Jumlah tersebut lebih rendah 16,32 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2025. Selain padi, produksi jagung juga mengalami penurunan pada September 2026 dengan luas panen mencapai 0,21 juta hektare. Meski begitu, produksi padi pada periode Januari hingga Agustus 2026 masih mencatat adanya peningkatan pertumbuhan dibandingkan tahun sebelumnya.