Produksi Padi dan Jagung Turun, Dampak El Nino 2026 Tekan Pangan Indonesia

BPS mencatat penurunan produksi padi dan jagung akibat El Nino 2026. Proyeksi panen akhir tahun juga anjlok, mengancam pasokan pangan nasional.

Badan Pusat Statistik, atau BPS, resmi melaporkan adanya penurunan signifikan pada produksi padi dan jagung di Indonesia pada bulan September tahun 2026. Laporan yang disampaikan oleh Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, Ateng Hartono, pada hari Senin tanggal dua November dua ribu dua puluh enam ini menyoroti dampak nyata dari fenomena El Nino terhadap sektor pertanian nasional. Data ini menjadi sinyal peringatan bagi stabilitas pasokan pangan karena penurunan produksi juga diperkirakan akan berlanjut hingga akhir tahun berjalan.

El Nino 2026 Perkuat Tekanan Pada Hasil Tani

Penyebab utama dari merosotnya angka produksi ini adalah dampak dari fenomena El Nino yang sedang melanda. Badan Pusat Statistik menjelaskan bahwa fenomena cuaca ekstrem tahun ini diperkirakan memiliki intensitas yang lebih kuat dibandingkan dengan kejadian serupa yang terjadi pada tahun dua ribu dua puluh tiga. Kekuatan El Nino tersebut secara langsung mengganggu musim tanam dan panen, sehingga hasil produksi nasional tidak mencapai target optimal seperti tahun-tahun sebelumnya.

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Anjloknya Luas Panen Dan Produksi Padi

Data realisasi menunjukkan bahwa luas panen padi pada bulan September dua ribu dua puluh enam hanya mencapai 0,91 juta hektare. Angka ini mengalami penurunan drastis sebesar 19,40 persen dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun dua ribu dua puluh lima yang mencapai 1,13 juta hektare. Penurunan luas lahan yang dipanen ini tentu saja berdampak langsung pada total hasil panen yang berhasil dikumpulkan para petani.

Bersamaan dengan menyusutnya luas panen, produksi padi pada bulan September dua ribu dua puluh enam diperkirakan hanya mencapai 4,88 juta ton gabah kering giling atau GKG. Jumlah ini turun sebesar 18,29 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 5,97 juta ton GKG. Kondisi yang serupa juga terlihat pada produksi beras, di mana BPS memperkirakan produksi beras pada bulan September dua ribu dua puluh enam hanya mencapai 2,81 juta ton, atau turun 18,25 persen dari bulan September dua ribu dua puluh lima.

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Secara kumulatif, realisasi luas panen padi sepanjang periode Januari hingga September dua ribu dua puluh enam tercatat mencapai 9,24 juta hektare. Angka ini turun sebesar 2,23 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Meskipun terjadi penurunan di akhir tahun, penting untuk dicatat bahwa produksi padi pada periode Januari hingga Agustus dua ribu dua puluh enam masih mencatatkan peningkatan. Namun, tekanan negatif diperkirakan akan berlanjut pada tiga bulan terakhir tahun ini.

BPS memperkirakan potensi luas panen padi pada periode Oktober hingga Desember dua ribu dua puluh enam hanya akan mencapai 1,54 juta hektare. Ini merupakan penurunan sebesar 17,75 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Dengan penurunan luas panen tersebut, potensi produksi padi pada triwulan terakhir tahun dua ribu dua puluh enam diperkirakan sebesar 8,69 juta ton GKG, atau turun 16,30 persen. Sementara itu, produksi beras untuk periode yang sama diproyeksikan mencapai 5,01 juta ton, yang lebih rendah 16,32 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Komoditas Jagung Juga Terdampak Fenomena Cuaca

Dampak El Nino tidak hanya berhenti pada padi, tetapi juga merambat ke komoditas jagung. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa realisasi luas panen jagung pada bulan September dua ribu dua puluh enam sebesar 0,21 juta hektare. Angka ini turun 3,59 persen dibandingkan dengan bulan September dua ribu dua puluh lima. Seiring dengan penyusutan luas panen, produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 14 persen atau JPK KA 14 persen diperkirakan mencapai 1,30 juta ton.

Jumlah produksi jagung tersebut turun sebesar 6,46 persen dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Namun, jika dilihat dari sisi pertumbuhan secara kumulatif, produksi jagung masih menunjukkan tren positif. Sepanjang periode Januari hingga September dua ribu dua puluh enam, produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 14 persen mencapai 13,16 juta ton. Jumlah ini meningkat sebesar 2,73 persen dibandingkan dengan capaian pada periode Januari hingga September dua ribu dua puluh lima.

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Badan Pusat Statistik menyebut bahwa dampak dari fenomena El Nino diperkirakan semakin terasa dalam tiga bulan ke depan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi para pengambil kebijakan dan pelaku pasar pertanian. Meskipun pertumbuhan kumulatif jagung masih positif, penurunan tajam pada panen padi di akhir tahun menjadi tantangan serius. Stabilitas harga dan ketersediaan beras di tingkat nasional dapat terganggu jika distribusi logistik tidak dapat mengimbangi penurunan produksi domestik yang signifikan ini.

Para ahli ekonomi dan pertanian menyarankan agar pemerintah terus memantau perkembangan cuaca dan hasil panen secara ketat. Intervensi kebijakan yang cepat diperlukan untuk mencegah kelangkaan pangan dan lonjakan harga di tengah masa paceklik yang dipicu oleh cuaca ekstrem. Dampak El Nino tahun dua ribu dua puluh enam ini menjadi pengingat bahwa sektor pertanian Indonesia masih sangat rentan terhadap perubahan iklim global yang semakin tidak menentu.