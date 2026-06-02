Produksi Padi dan Beras di Indonesia Turun di 2026

Badan Pusat Statistik melaporkan penurunan luas panen dan produksi padi serta beras pada April 2026 dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, neraca dagang Indonesia menunjukkan surplus Rp 1,6 triliun pada bulan April. Kenaikan harga gabah di tingkat petani diperkirakan akan memengaruhi harga beras di pasar.

Kenaikan harga gabah di tingkat petani akan memengaruhi nilai jual produk akhir dalam hal ini beras yang dipastikan akan mengalami kenaikan. (Liputan6.com/Angga Yuniar) Surplus 72 Bulan Beruntun, Neraca Dagang Indonesia April Sentuh Rp 1,6 Triliun Deputi Badan Metodologi dan Informasi Statistik BPS Pudji Ismartini menyampaikan, luas panen padi per April 2026 mencapai 1,40 juta ha, atau turun 15,47 persen dibandingkan April 2025 yang sebesar 1,65 juta ha.

"Potensi luas panen padi pada Mei-Juli 2026 diperkirakan mencapai 2,69 juta ha atau mengalami penurunan 0,02 juta ha atau 0,65 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya," jelasnya, Selasa (2/6/2026). Kendati begitu, luas panen padi secara kumulatif pada Januari-Juli diperkirakan mencapai 7,20 juta ha. Angka tersebut naik tipis 1.000 juta ha atau 0,02 persen jika dibandingkan periode sama pada 2025 lalu.

Sejalan dengan itu, produksi padi pada April 2026 sebesar 7,63 juta ton gabah kering giling (GKG), atau mengalami penurunan sebesar 16,03 persen dibandingkan April 2023 yang sebesar 9,09 juta ton GKG. Untuk periode Mei-Juli 2026, potensi produksi padi diperkirakan sebesar 13,75 juta ton GKG, mengalami penurunan sebesar 0,16 juta ton GKG, atau 1,14 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

"Dengan demikian, produksi padi sepanjang Januari-Juli 2026 diperkirakan mencapai 38,11 juta ton GKG, atau mengalami penurunan sebesar 0,13 juta ton GKG, atau 0,34 persen dibandingkan periode sama tahun 2025," ujarnya. Tren panen yang positif juga mendorong optimisme terhadap pencapaian target penyerapan sebesar 4 juta ton pada awal Juni 2026. Tampak dalam foto, petani memanen padi jenis Inpari 32 di Kampung Tematik Mulyaharja, Bogor, Jawa Barat, Rabu (6/5/2026).

(merdeka.com/Arie Basuki) Adapun gabah kering giling yang sukses diproduksi menjadi beras tercatat sebesar 4,40 juta fon pada April 2026. Angka tersebut mengalami penurunan sebesar 16,00 persen dibandingkan April 2025 yang sebesar 5,23 juta ton. BPS memperkirakan, produksi beras untuk Mei-Juli 2026 berpotensi mencapai 7,92 juta ton, turun 0,09 juta ton atau 1,16 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

"Dengan demikian, produksi beras sepanjang Januari-Juli 2026 diperkirakan mencapai 21,95 juta ton atau mengalami penurunan sebesar 0,08 juta ton atau 0,35 persen dibandingkan periode sama tahun 2025," kata Pudji





