Data terbaru mengungkap produksi emas ilegal di Indonesia mencapai 150 ton, melampaui produksi legal. Langkah legalisasi PETI menjadi fokus penanganan.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama bersama Ketua Indonesia Mining Institute (IMI) Irwandy Arif mengonfirmasi bahwa volume produksi emas non-resmi saat ini melebihi produksi emas yang bersertifikat legal di Indonesia. Pernyataan ini muncul sebagai respons terhadap maraknya aktivitas pertambangan rakyat tanpa izin yang selama ini menyumbang angka signifikan namun sulit terdeteksi dalam statistik resmi pemerintah.

Perbandingan Data Produksi Emas PETI Dan Legal

Irwandy Arif secara tegas menyatakan bahwa produksi emas dari sektor non-formal atau yang dikenal sebagai Pertambangan Rakyat Tanpa Izin (PETI) diperkirakan mencapai kisaran 120 hingga 150 ton. Angka ini secara konsisten berada di atas kapasitas produksi emas legal yang saat ini tercatat hanya sekitar 100 hingga 120 ton, dengan asumsi seluruh proses administrasi berjalan lancar tanpa hambatan birokrasi yang berarti.

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Ketika menelaah data laporan dari Asosiasi Pertambangan Rakyat Indonesia (APRI), Irwandy mencatat adanya variasi dalam estimasi total produksi. Namun, tren inti tetap menunjukkan bahwa kontribusi sektor PETI lebih besar dibandingkan dengan kontribusi sektor pertambangan resmi yang beroperasi di bawah naungan izin usaha pertambangan standar. Kondisi ini menyoroti adanya kesenjangan regulasi yang lebar antara praktik di lapangan dengan pencatatan resmi negara.

Strategi Legalisasi Melalui Izin Usaha Jasa Pertambangan

Alih-alih hanya melakukan penertiban fisik, Irwandy Arif menyarankan mekanisme integrasi bagi penambang ilegal. Ia mengusulkan agar tambang emas yang dikelola langsung oleh penduduk asli dan tidak melibatkan pihak ketiga atau cukong untuk segera dialihkan ke skema Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

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Langkah ini bertujuan agar operasional penambangan dapat dilakukan secara tertib sesuai aturan yang berlaku. Selain itu, untuk tambang ilegal yang berada di dalam wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) milik perusahaan besar, strategi penanganannya akan berbeda dan lebih mudah dikendalikan melalui skema Izin Usaha Jasa Pertambangan.

Pendekatan ini melibatkan pengumpulan seluruh pihak yang terlibat untuk kemudian didirikan menjadi sebuah koperasi. Koperasi tersebut nantinya akan mengurus perizinan resmi dan melakukan aktivitas menambang dengan arahan teknis ketat dari perusahaan pemegang IUP utama, memastikan keamanan dan kepatuhan hukum tetap terjaga.

Volume 150 Ton Emas Ilegal Tersebar Nasional

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga memberikan konfirmasi resmi terkait volume emas ilegal tersebut. Direktur Jenderal Penegakan Hukum ESDM, Rilke Jeffri Huwae, membeberkan bahwa sekitar 150 ton emas ilegal diperkirakan sedang beredar di seluruh wilayah Indonesia. Angka ini merupakan akumulasi dari berbagai titik aktivitas yang tersebar, bukan hanya terkonsentrasi di satu area saja.

Rilke Jeffri Huwae menjelaskan bahwa data ini disampaikan saat membahas penanganan aktivitas pertambangan tanpa izin di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatra Utara. Wilayah ini mencakup area sekitar operasi PT Agincourt Resources, yang selama ini menjadi salah satu lokasi panas dalam hal pengawasan pertambangan emas.

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Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak melakukan perhitungan spesifik mengenai berapa ton emas ilegal yang berasal dari satu lokasi tertentu. Hal ini disebabkan karena titik-titik aktivitas pertambangan tanpa izin tersebar di berbagai pelosok, sehingga estimasi nasional 150 ton adalah jumlah agregat dari seluruh spot tersebut.