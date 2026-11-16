Produksi CPO Naik 9,1 Persen Didorong Program Peremajaan Kelapa Sawit

Data BPDP membuktikan produksi sawit dan biodiesel melonjak signifikan. Program peremajaan lahan dan peningkatan produktivitas menjadi kunci utama ketahanan energi nasional yang berkelanjutan.

Data Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP) mencatat adanya peningkatan signifikan pada sektor energi nabati dan produksi komoditas utama. Produksi minyak sawit mentah (CPO) dan minyak inti sawit (PKO) mengalami kenaikan sebesar 9,1 persen dari angka 51,8 juta ton pada tahun 2019 menjadi 56,6 juta ton pada tahun 2025.

Sementara itu, konsumsi biodiesel juga menunjukkan lonjakan drastis yang mencerminkan tingginya permintaan energi alternatif. Jumlah konsumsi biodiesel naik dari 5,6 juta ton menjadi 13 juta ton dalam periode waktu yang sama, menunjukkan adopsi yang cepat oleh pasar energi nasional.

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Penguatan Produktivitas Sawit Rakyat

Pangihutan Siagian, Direktur Hukum dan Kerja Sama BPDP, menekankan bahwa peningkatan kebutuhan biodiesel harus diimbangi dengan produktivitas perkebunan rakyat agar pasokan bahan baku tetap terjaga. Hal ini menjadi fondasi utama dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan mentah industri kelapa sawit.

Pangihutan menegaskan bahwa Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan kebijakan biodiesel bukanlah dua program yang saling bersaing. Sebaliknya, PSR memperkuat produktivitas dan keberlanjutan pasokan dari sektor hulu, sementara biodiesel mendukung ketahanan energi sekaligus menciptakan nilai tambah bagi industri sawit nasional.

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Dana dan Implementasi Program Peremajaan

Hingga tahun 2026, BPDP telah mendukung peremajaan sekitar 408 ribu hektare perkebunan sawit rakyat secara kumulatif. Program tersebut melibatkan sekitar 182 ribu pekebun dengan total penyaluran dana mencapai Rp 12,3 triliun untuk memastikan keberhasilan transformasi lahan.

Melalui PSR, BPDP mendorong pekebun menggunakan benih unggul dan menerapkan praktik budidaya yang lebih baik untuk meningkatkan produktivitas lahan yang sudah tersedia tanpa bergantung pada pembukaan lahan baru. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi hasil per hektar tanpa merusak ekosistem hutan.

Tantangan Legalitas dan Koordinasi Lembaga

Pelaksanaan PSR masih menghadapi kendala legalitas lahan, kesiapan kelembagaan pekebun, kelengkapan administrasi, dan proses verifikasi pengajuan. Kendala-kendala struktural ini sering menghambat laju program, sehingga diperlukan solusi sistemik dari berbagai pihak terkait.

BPDP karena itu memperkuat koordinasi dengan kementerian, pemerintah daerah, dan kelembagaan pekebun untuk mempercepat pelaksanaan program. Sinergi antar lembaga ini krusial untuk menyelesaikan masalah administratif dan memastikan bantuan tepat sasaran kepada petani kecil.

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Keseimbangan Sektor Hulu dan Hilir

Selain peremajaan, BPDP juga mendukung pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, penyediaan sarana dan prasarana perkebunan, serta promosi kelapa sawit Indonesia. Pendekatan holistik ini mencakup aspek teknis, finansial, dan pasar untuk meningkatkan daya saing industri.

Pangihutan menegaskan peningkatan produksi biodiesel harus berjalan seiring dengan penguatan produktivitas perkebunan sebagai sumber bahan baku energi nabati. Ketahanan energi tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menghasilkan bahan bakar nabati, tetapi juga oleh produktivitas perkebunan yang menyediakan bahan bakunya. Karena itu, penguatan sektor hulu dan hilir harus dilakukan secara seimbang.