Produksi Beras Nasional Turun 0,35% pada Januari-Juli 2026

Badan Pusat Statistik ( BPS ) melaporkan bahwa produksi beras nasional pada periode Januari hingga Juli 2026 mencapai 21,95 juta ton. Angka ini menunjukkan penurunan sebesar 0,35% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2025.

Sementara itu, produksi beras pada bulan Mei hingga Juli 2026 tercatat sebesar 7,92 juta ton, mengalami penurunan 1,16% secara tahunan. Data ini disampaikan oleh Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS, Pudji Ismartini, dalam konferensi pers di Jakarta pada Selasa, 2 Juni 2026. Secara lebih rinci, produksi padi dalam bentuk gabah kering giling (GKG) pada Januari-Juli 2026 diperkirakan mencapai 38,11 juta ton, turun 0,34% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pudji menjelaskan bahwa pada April 2026, produksi padi hanya sebesar 7,63 juta ton GKG, menurun drastis 16,03% dari April 2025 yang mencapai 9,09 juta ton GKG. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berkurangnya luas panen. Pada April 2026, luas panen padi tercatat 1,40 juta hektare, turun 15,47% dari 1,65 juta hektare pada April 2025. Untuk periode Mei hingga Juli 2026, BPS memperkirakan potensi produksi padi hanya mencapai 13,75 juta ton GKG, turun 1,14% dibandingkan periode yang sama tahun 2025.

Luas panen pada periode tersebut diperkirakan 2,69 juta hektare, turun 0,65% secara tahunan. Meskipun demikian, secara kumulatif luas panen Januari-Juli 2026 diperkirakan mencapai 7,20 juta hektare, naik tipis 0,02% dibandingkan tahun sebelumnya. Pudji menambahkan bahwa angka potensi ini masih dapat berubah tergantung pada kondisi pertanaman, seperti serangan hama, banjir, kekeringan, dan waktu panen. Berdasarkan hasil survei Kerangka Sampel Area (KSA) pada April 2026, mayoritas lahan pertanian masih dalam fase standing crop atau sedang ditanami padi, yaitu sekitar 34,85%.

Dari total lahan tersebut, 22,90% sedang ditanami, 17,37% sedang dipanen, 12,45% dibiarkan, dan 12,27% dalam persiapan lahan. Sebagian besar standing crop berada pada fase generatif (20,25%) yang diperkirakan akan dipanen pada Mei 2026. Pudji menjelaskan bahwa tanaman padi pada fase generatif biasanya akan dipanen dalam satu bulan ke depan, fase vegetatif akhir dalam dua bulan, dan fase vegetatif awal dalam tiga bulan.

Analisis BMKG menunjukkan bahwa curah hujan pada April 2026 di sebagian besar wilayah Indonesia berada pada kriteria menengah, yang mempengaruhi budidaya padi. Potensi panen terbesar pada Mei-Juli 2026 terkonsentrasi di Pulau Jawa, khususnya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten. Di Sumatera, potensi besar terdapat di Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Di Sulawesi, potensi utama di Sulawesi Selatan, sedangkan di Kalimantan di Kalimantan Selatan.

Di Nusa Tenggara, potensi panen terdapat di Nusa Tenggara Barat dan Timur. Pada tingkat kabupaten/kota, daerah dengan potensi besar antara lain Indramayu, Karawang, Subang, Cianjur, Sukabumi, dan Cirebon di Jawa Barat; Pati, Sragen, Blora, Demak, Grobogan, dan Kebumen di Jawa Tengah; Bojonegoro dan Lamongan di Jawa Timur; Pandeglang dan Lebak di Banten; serta Banyuasin dan Lampung Timur di Sumatera. Penurunan produksi beras ini menjadi perhatian pemerintah karena berdampak pada ketahanan pangan nasional.

BPS akan terus memantau perkembangan luas panen dan produksi padi untuk memberikan data yang akurat bagi perencanaan kebijakan pangan. Masyarakat diharapkan dapat memahami dinamika produksi beras yang dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi pertanian





