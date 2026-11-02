Produksi Beras Indonesia Diperkirakan Turun 4,57% di 2026

BPS memperkirakan produksi beras nasional turun 4,57% menjadi 33,11 juta ton pada 2026 akibat luas panen yang menyusut. Simak detail proyeksi panen padi ini.

Badan Pusat Statistik ( BPS) merilis proyeksi terbaru mengenai ketahanan pangan nasional untuk tahun 2026. Berdasarkan data amatan Kerangka Sampel Area yang dilakukan pada September 2026, produksi beras di Indonesia diproyeksikan mencapai 33,11 juta ton sepanjang periode Januari hingga Desember 2026. Angka ini menunjukkan tren penurunan yang signifikan dibandingkan dengan hasil produksi pada tahun sebelumnya, menandakan adanya tantangan dalam sektor pertanian pangan pokok.

Penurunan Volume Produksi Beras Nasional

Proyeksi produksi beras sebesar 33,11 juta ton tersebut tercatat mengalami penurunan sebesar 4,57 persen. Jika dikonversi ke dalam angka absolut, penurunan ini setara dengan sekitar 1,59 juta ton beras dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2025. Penurunan volume ini sejalan dengan proyeksi produksi padi dalam bentuk gabah kering giling yang juga diperkirakan mengalami penurunan serupa pada tahun berjalan, mencerminkan adanya kontraksi pada sisi produksi komoditas pangan utama.

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Ateng Hartono, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, menjelaskan bahwa tren penurunan ini juga terlihat pada data bulanan. Produksi beras pada bulan September 2026 diperkirakan mencapai 2,81 juta ton. Angka ini turun drastis sebesar 18,25 persen dibandingkan dengan produksi beras pada bulan September 2025 yang mencapai 3,44 juta ton, menunjukkan fluktuasi yang cukup tajam di pertengahan tahun.

Selama periode awal hingga pertengahan tahun, yakni Januari hingga September 2026, total produksi beras diperkirakan mencapai 28,10 juta ton. Meskipun angka ini masih terbilang besar, namun jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, terdapat penurunan sebesar 2,12 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa produktivitas padi mengalami perlambatan sejak awal tahun.

Sementara itu, untuk periode akhir tahun, yaitu Oktober hingga Desember 2026, BPS memproyeksikan potensi produksi beras hanya akan mencapai 5,01 juta ton. Proyeksi ini menunjukkan penurunan yang cukup tajam sebesar 16,32 persen atau sekitar 980 ribu ton dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2025. Faktor cuaca dan kondisi lahan menjadi pertimbangan utama dalam proyeksi akhir tahun ini.

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Faktor Penyebab Susutnya Luas Panen Padi

Penurunan volume produksi beras tersebut secara langsung berkorelasi dengan menyusutnya luas panen padi di seluruh Indonesia. BPS memperkirakan bahwa luas panen padi sepanjang Januari hingga Desember 2026 akan mencapai 10,78 juta hektare. Angka ini turun sebesar 4,80 persen dibandingkan dengan luas panen pada periode yang sama tahun sebelumnya, menandakan adanya kontraksi pada area budidaya padi.

Secara spesifik, hasil amatan KSA pada bulan September 2026 mencatat bahwa luas panen padi hanya sebesar 0,91 juta hektare. Angka ini turun 19,40 persen dibandingkan dengan September 2025 yang mencapai 1,13 juta hektare. Penurunan luas panen ini menjadi indikator utama mengapa total produksi beras nasional diproyeksikan mengalami penurunan di tahun ini.

Untuk periode Januari hingga September 2026, luas panen padi tercatat mencapai 9,24 juta hektare, yang berarti terjadi penurunan sebesar 2,23 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Selanjutnya, untuk periode Oktober hingga Desember 2026, BPS memperkirakan luas panen padi hanya akan mencapai 1,54 juta hektare, yang menyusut sebesar 17,75 persen atau sekitar 330 ribu hektare dibandingkan periode yang sama pada 2025.

Ateng Hartono juga mencatat adanya perubahan signifikan dalam kondisi pertanaman padi pada bulan September 2026. Hasil amatan menunjukkan bahwa mayoritas lahan pertanian justru sedang ditanami komoditas selain padi, dengan proporsi mencapai 34,81 persen. Hal ini menggeser prioritas penggunaan lahan dari padi ke komoditas lain yang mungkin dianggap lebih menguntungkan atau sesuai dengan siklus musim tanam.

Lahan yang berada dalam fase standing crop atau sedang ditanami padi pada bulan tersebut hanya mencapai 20 persen. Sementara itu, lahan yang sedang diberakan atau dibiarkan mencapai 25,74 persen, lahan yang telah dipanen sebesar 11,74 persen, dan lahan dalam tahap persiapan mencapai 6,94 persen. Kondisi ini berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya yang biasanya memiliki porsi standing crop yang lebih besar.

Analisis Kondisi Pertanaman dan Perbandingan Bulanan

Menurut Ateng, pada bulan September 2026 terjadi penurunan proporsi luas lahan yang sedang ditanami padi jika dibandingkan dengan bulan Agustus 2026 maupun September 2025. Dalam konferensi pers yang digelar pada Senin, 2 November 2026, Ateng menjelaskan bahwa kondisi ini ditandai dengan penurunan proporsi luas standing crop, kenaikan proporsi luas lahan yang diberakan, serta kenaikan proporsi luas lahan yang ditanami selain padi.

Penurunan proporsi standing crop ini mengindikasikan bahwa luas pertanaman padi yang berada dalam fase vegetatif awal, vegetatif akhir, dan generatif mengalami pengurangan. Hal ini memberikan sinyal bahwa laju pertumbuhan tanaman padi secara nasional tidak secepat tahun-tahun sebelumnya, yang berpotensi mempengaruhi hasil akhir panen pada akhir tahun.

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Faktor perubahan pola tanam ini juga dipengaruhi oleh berbagai kondisi eksternal. BPS mencatat bahwa petani beralih menanam komoditas lain karena pertimbangan agronomis maupun ekonomi. Meskipun padi adalah komoditas strategis, alokasi lahan yang lebih kecil untuk padi dibandingkan dengan komoditas palawija atau hortikultura menjadi tren yang terlihat jelas dalam data bulan September ini.

Kawasan Sentra Panen dan Risiko Keberlanjutan

Meskipun luas panen dan produksi padi diproyeksikan turun, BPS mencatat bahwa masih terdapat sejumlah wilayah yang menjadi sentra potensi panen pada periode Oktober hingga Desember 2026. Secara umum, potensi panen terbesar terkonsentrasi di Pulau Jawa, terutama di provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Wilayah-wilayah ini tetap menjadi penyangga utama ketahanan pangan nasional.

Di Pulau Sumatra, potensi panen tersebar di provinsi Sumatra Utara, Lampung, Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Selatan. Di Sulawesi, potensi panen berada di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah. Sementara itu, di Kalimantan, potensi panen terkonsentrasi di Kalimantan Selatan. Untuk wilayah Nusa Tenggara, potensi panen berada di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat.

Jika dirinci berdasarkan kabupaten atau kota, Kabupaten Indramayu di Jawa Barat menjadi salah satu wilayah dengan potensi panen besar. Selain itu, terdapat juga Subang, Karawang, Bekasi, dan Cirebon yang memiliki kontribusi signifikan. Di Jawa Tengah, potensi panen berada di Kabupaten Sragen dan Pemalang. Sementara di Jawa Timur meliputi Ngawi, Banyuwangi, Ponorogo, Jember, dan Lumajang.

Adapun di luar Pulau Jawa, potensi panen antara lain berada di Tulang Bawang dan Aceh Utara di Sumatra, serta Pinrang, Banggai, Luwu, dan Konawe di Sulawesi. Wilayah-wilayah ini diharapkan dapat mengompensasi sebagian dari penurunan yang terjadi di sentra produksi utama lainnya.

Ateng memberikan peringatan penting bagi publik dan pemangku kepentingan terkait proyeksi ini. Ia menekankan bahwa angka potensi luas panen dan produksi masih dapat berubah mengikuti perkembangan kondisi pertanaman di lapangan. Angka-angka ini bergantung pada kondisi pertanaman padi sepanjang bulan Oktober hingga Desember 2026, yang sangat rentan terhadap faktor-faktor eksternal.

Faktor-faktor yang dapat mengubah hasil panen antara lain serangan hama atau organisme pengganggu tanaman, kejadian banjir, kekeringan, serta waktu pelaksanaan panen oleh petani yang mungkin mengalami perubahan. Kondisi cuaca ekstrem dan gangguan logistik juga masuk dalam kategori kondisi lain yang dapat berdampak pada realisasi produksi beras di akhir tahun 2026.