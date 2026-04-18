Prodia Luncurkan Stemcell Clinic: Solusi Terapi Regeneratif Berbasis Sel Punca

Prodia meresmikan Stemcell Clinic di Jakarta Selatan, menawarkan terapi pengobatan regeneratif berbasis sel punca untuk berbagai kondisi ortopedi. Klinik ini merupakan hasil kolaborasi strategis Prodia dengan ProSTEM, mengedepankan standar medis dan keamanan tinggi.

Prodia kini hadir sebagai pusat terapi pengobatan regeneratif berbasis sel punca untuk masyarakat, berlokasi di Prodia Senior Health Centre (PSHC), Jl. Metro Pondok Indah TB-31, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan-12310. Klinik ini didirikan untuk memenuhi permintaan masyarakat akan layanan kesehatan preventif dan terapi inovatif melalui pemanfaatan teknologi sel punca yang berbasis bukti ilmiah.

Stemcell Clinic by Prodia menawarkan standar medis dan keamanan yang tinggi, hasil kolaborasi dengan PT Prodia Stemcell Indonesia (ProSTEM), sebuah perusahaan yang memiliki pengalaman dan kapabilitas mumpuni dalam pengolahan dan pengelolaan sel punca di Indonesia. Peresmian klinik ini dilakukan oleh Direktur Utama Prodia, Dewi Muliaty, bersama Direktur ProSTEM, Cynthia Retna Sartika. Acara ini turut dihadiri oleh jajaran manajemen Prodia Group dan ProSTEM, serta para tamu undangan dari kalangan mitra medis, mitra korporasi, komunitas kesehatan, dan pelanggan setia Prodia. Dewi Muliaty dalam sambutannya menyampaikan, "Melanjutkan langkah strategis tahun 2025 dengan akuisisi 30% saham ProSTEM, Prodia terus berkomitmen menghadirkan inovasi layanan kesehatan yang berfokus pada kebutuhan masyarakat, termasuk pengembangan terapi pengobatan regeneratif berbasis sel punca sebagai bagian dari *precision medicine* dan *future medicine*. Pembukaan Stemcell Clinic by Prodia ini adalah manifestasi kolaborasi Prodia dan ProSTEM dalam menyediakan solusi kesehatan yang tidak hanya kuratif, tetapi juga preventif, regeneratif, dan mendukung *wellness* masyarakat secara menyeluruh. Dengan didukung oleh tenaga medis profesional dan berpengalaman, Prodia optimis bahwa layanan Stemcell Clinic by Prodia ini akan memperkuat posisi Prodia sebagai penyedia layanan kesehatan terintegrasi terdepan di Indonesia. Ke depan, kami berencana memperluas jangkauan kolaborasi ini ke area dan kota-kota strategis lainnya, serta menjadikannya bagian integral dari ekosistem layanan kesehatan Prodia secara menyeluruh, tidak terbatas pada *specialty clinic* saja." Ujar Dewi. Layanan yang ditawarkan oleh Stemcell Clinic by Prodia mencakup terapi sel punca dengan standar medis dan keamanan tinggi, yang dilaksanakan oleh dokter-dokter berpengalaman. Terapi sel punca ini tersedia untuk berbagai kondisi penyakit ortopedi, termasuk Lesi Osteochondral, Osteoarthritis, Osteoporosis, Reparasi dan Rekonstruksi Tendon/Ligamen, serta Cedera Meniskus Lutut. Pasien dapat mengakses layanan ini dengan datang langsung ke Stemcell Clinic by Prodia untuk berkonsultasi dengan dokter, atau melalui rujukan dari Klinik Prodia. Cynthia Retna Sartika menambahkan, "Sebagai perusahaan yang berdedikasi pada penelitian dan pengembangan terapi sel punca, sel, dan turunannya, ProSTEM memiliki kapabilitas serta dukungan teknologi yang kuat untuk menghasilkan produk yang terstandar dan dikembangkan berdasarkan landasan ilmiah yang kokoh. Fokus kami tidak hanya pada inovasi, tetapi juga pada konsistensi kualitas, pengendalian proses yang ketat, serta validasi yang sesuai dengan perolehan sertifikat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta izin operasional dari Kementerian Kesehatan untuk penyimpanan dan pemrosesan sel punca, sel, dan turunannya. Selain itu, ProSTEM juga mengadopsi standar internasional, seperti NetCord & Foundation for the Accreditation of Cellular Therapy (FACT-NetCord) dan Association for the Advancement of Blood & Biotherapies (AABB), khususnya dalam aspek pengendalian mutu (*quality control*), keterlacakan (*traceability*), dan keamanan produk berbasis sel. Sistem manajemen mutu kami juga telah tersertifikasi ISO 9001:2015, yang semakin menegaskan konsistensi proses dan layanan yang kami berikan. Integrasi layanan Stemcell Clinic by Prodia ini merupakan wujud sinergi yang efektif antara keahlian ProSTEM dalam pengembangan dan pemrosesan produk berbasis sel dengan kapabilitas Prodia dalam layanan diagnostik serta jaringannya yang luas. Kami sangat optimistis kolaborasi ini akan berjalan secara berkelanjutan dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan terapi regeneratif melalui *advanced medicine* di Indonesia." Ujar Cynthia. Hal ini menegaskan komitmen Prodia dan ProSTEM dalam memajukan layanan kesehatan regeneratif di tanah air





