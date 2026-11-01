Prodia Catat Pendapatan Rp 1,71 Triliun dan Laba Naik 10 Persen di 2026

Laporan keuangan PT Prodia Widyahusada Tbk hingga September 2026 menunjukkan pendapatan kumulatif mencapai Rp 1,71 triliun dengan pertumbuhan laba bersih sebesar 10 persen.

PT Prodia Widyahusada Tbk mencatatkan kinerja keuangan yang kuat untuk periode Januari hingga September 2026. Perusahaan laboratorium klinis terbesar di Indonesia ini berhasil meraup pendapatan kumulatif sebesar Rp 1,71 triliun. Angka ini mencerminkan pertumbuhan sebesar 8,3 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp 1,58 triliun. Pencapaian ini merupakan pendapatan tertinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir bagi perseroan. Data ini dirilis dalam keterangan resmi yang diterima pada Minggu, 1 November 2026, menandakan momentum positif bagi prospek bisnis di sektor kesehatan.

Labas Bersih dan Ebitda Menguat Signifikan

Dengan naiknya pendapatan, kinerja profitabilitas perusahaan juga mengalami peningkatan yang positif. Laba bersih Perseroan tercatat naik sebesar 10 persen, mencapai Rp 125,9 miliar. Angka ini meningkat dari posisi pada periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp 114,56 miliar. Selain laba bersih, indikator keuangan lainnya juga menunjukkan tren kenaikan. Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization atau EBITDA naik 9,7 persen menjadi Rp 340,2 miliar hingga September 2026.

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Peningkatan kinerja laba ini didukung oleh pengelolaan biaya yang lebih efisien. Beban pokok pendapatan naik sebesar 5,54 persen menjadi Rp 742,99 miliar, dibandingkan dengan Rp 703,95 miliar pada September 2025. Seiring dengan hal tersebut, laba bruto juga mengalami kenaikan signifikan sebesar 10,44 persen. Nilai laba bruto mencapai Rp 968,20 miliar, naik dari Rp 876,60 miliar pada tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi operasional perusahaan terus membaik di tengah pertumbuhan bisnis yang berlangsung.

Laba usaha Perseroan juga tercatat mengalami pertumbuhan yang sangat menggembirakan. Laba usaha mencapai Rp 143,70 miliar, tumbuh sebesar 29,3 persen dari periode yang sama tahun lalu yang sebesar Rp 111,12 miliar. Pertumbuhan laba operasional yang lebih tinggi daripada pendapatan menunjukkan kekuatan manajemen dalam mengendalikan biaya. Dampak positif ini juga tercermin pada angka laba per saham dasar. Laba per saham naik menjadi Rp 142,27, dibandingkan dengan Rp 125,89 pada periode sebelumnya di tahun 2025.

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Struktur Modal dan Arus Kas Tetap Solid

Di sisi neraca keuangan, struktur modal perusahaan menunjukkan penyesuaian yang sehat. Total ekuitas Perseroan tercatat sebesar Rp 2,35 triliun hingga September 2026. Angka ini mengalami penurunan sedikit dibandingkan dengan Desember 2025 yang sebesar Rp 2,39 triliun. Di sisi lain, liabilitas perusahaan justru mengalami penurunan yang positif. Total liabilitas tercatat turun menjadi Rp 269,02 miliar, dibandingkan dengan posisi Desember 2025 yang sebesar Rp 302,47 miliar. Penurunan liabilitas ini memperkuat posisi keuangan jangka panjang perusahaan.

Total aset Perseroan tercatat sebesar Rp 2,62 triliun hingga September 2026, menurun dari Rp 2,69 triliun pada Desember 2025. Namun, posisi likuiditas perusahaan tetap sangat baik. Kas dan setara kas tercatat sebesar Rp 570,48 miliar hingga 30 September 2026. Jumlah ini sedikit menurun dari posisi pada 31 Desember 2025 yang sebesar Rp 589,07 miliar. Penurunan kas ini didorong oleh penggunaan dana untuk berbagai kebutuhan operasional dan investasi strategis perusahaan di tengah pertumbuhan bisnis.

Perseroan juga mencatatkan realisasi belanja modal yang berjalan sesuai rencana. Hingga September 2026, total belanja modal yang direalisasikan mencapai Rp 57,6 miliar. Anggaran belanja modal tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp 150 miliar. Dari sisi arus kas, perusahaan membukukan arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp 301,3 miliar. Sementara itu, arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi tercatat sebesar Rp 106,8 miliar. Pengelolaan arus kas ini menjadi bagian dari upaya perusahaan menjaga fleksibilitas keuangan.

Strategi Pertumbuhan dan Buyback Saham

Marina Eka Amalis, Finance & Sustainability Director Prodia, menyatakan bahwa kinerja keuangan hingga Kuartal III 2026 menunjukkan pertumbuhan yang solid. Ia menegaskan bahwa profitabilitas perusahaan semakin baik berkat disiplin biaya operasional. Peningkatan produktivitas dan optimalisasi proses bisnis menjadi kunci keberhasilan ini. Hingga Kuartal III 2026, laba bersih tumbuh 10,0 persen dan EBITDA meningkat 9,7 persen. Strategi ini memastikan kualitas pertumbuhan yang berkelanjutan bagi pemegang saham dan stakeholder lainnya.

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Liana Kuswandi, President Director Prodia, menyebutkan bahwa kinerja hingga Kuartal III 2026 menjadi momentum memperkuat pertumbuhan. Perseroan akan meningkatkan efektivitas customer engagement untuk mendorong frekuensi kunjungan dan retensi pelanggan. Adopsi tes-tes baru juga dipercepat agar memberikan kontribusi optimal terhadap pendapatan. Layanan diagnostik dan kesehatan yang terintegrasi terus dikembangkan, termasuk penguatan pada specialty clinics. Transformasi teknologi digital dan kemitraan strategis menjadi fokus untuk pertumbuhan bisnis jangka panjang.

Seiring dengan kondisi pasar yang berfluktuasi, perseroan juga melaksanakan program pembelian kembali saham atau buyback. Hingga 30 September 2026, jumlah saham hasil buyback atau treasury stock mencapai 61.438.600 saham. Jumlah ini setara dengan sekitar 6,5 persen dari modal disetor. Langkah ini merupakan bagian dari upaya perusahaan merespons dinamika pasar. Program ini juga mendukung penciptaan nilai jangka panjang bagi pemegang saham dengan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan keuangan dan alokasi modal.