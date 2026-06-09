proAyek: RPG Vampir Baru dengan Dinamika Siang-Malam dari Mantan Pengembang The Witcher 3

Game proAyek dijadwalkan rilis 3 September 2026 untuk PC, PlayStation 5, dan Xbox Series X/S. Pemain mengendalikan Coen, Dawnwalker yang memiliki keseimbangan antara kemanusiaan dan kekuatan vampir, dengan mekanisme permainan yang berubah berdasarkan siklus siang dan malam. Cerita berlatar Eropa abad ke-14 penuh dengan perang dan wabah, di mana vampir mulai menguasai dunia. Fitur utama meliputi kebebasan eksplorasi, keputusan berdampak pada cerita, dan sistem kalender 30 hari yang bergerak hanya ketika misi penting selesai. Dibuat oleh studio dengan mantan pengembang The Witcher 3, game ini menjadi salah satu RPG paling ditunggu.

Studio pengembang di balik game proAyek dihuni oleh sejumlah mantan pengembang The Witcher 3 , sehingga ekspektasi para gamer terhadap game tersebut cukup tinggi. Game ini dijadwalkan meluncur pada 3 September 2026 untuk PC, PlayStation 5, dan Xbox Series X/S . Dalam game ini, pemain akan mengendalikan karakter bernama Coen, seorang Dawnwalker yang hidup di antara dua dunia.

Ia bukan manusia biasa, tetapi juga belum sepenuhnya menjadi vampir. Kondisi tersebut membuat Coen memiliki kemampuan berbeda tergantung waktu. Pada siang hari ia lebih dekat dengan sisi manusianya, sementara saat malam tiba kekuatan vampirnya akan mendominasi. Sistem ini membuat pendekatan bermain berubah sesuai siklus siang dan malam.

Cerita berlangsung di Eropa abad ke-14 yang dilanda perang dan wabah mematikan. Di tengah kondisi kacau tersebut, para vampir keluar dari persembunyian dan mulai mengambil alih kekuasaan. Salah satu fitur yang paling banyak dibicarakan adalah kebebasan yang diberikan kepada pemain. Setelah menyelesaikan bagian awal permainan, pemain bisa menentukan sendiri urutan wilayah yang ingin dijelajahi.

Bahkan, pengembang menyebut pemain dapat menyelesaikan permainan dengan berbagai cara, termasuk ketika gagal menjalankan banyak misi sekalipun. Sistem ini dirancang agar setiap keputusan memiliki konsekuensi yang berbeda terhadap cerita. Pemain memiliki waktu 30 hari dan 30 malam dalam cerita utama untuk mencapai tujuan tertentu. Namun waktu tidak berjalan secara real-time.

Kalender hanya bergerak ketika pemain menyelesaikan misi wichtig atau mengambil keputusan besar yang memengaruhi jalannya cerita. Game ini menawarkan pengalaman yang mendalam dengan mekanisme unik yang mengintegrasikan siklus siang-malam dan pilihan moral yang berdampak pada alur cerita. Karakter utama, Coen, mewakili konflik batin antara kemanusiaan dan kebiasaan vampirik, yang menciptakan dinamika permainan yang kompleks. Latar belakang historis abad ke-14 menjadi konteks yang kaya untuk dikisahkan, ditambah dengan elemen supranatural yang menciptakan atmosfir gelap dan intens.

Fitur kebebasan eksplorasi dan berbagai cara menyelesaikan misi mengingatkan pada game-game RPG modern yang menekankan agency pemain. Penggunaan sistem kalender yang bergerak berdasarkan keputusan pemain menambahkan kedalaman strategis dalam berpetualang. Dengan latar belakang pengembang yang berpengalaman dari The Witcher 3, proAyek menjadi salah satu game paling dinantikan pada 2026. Peluncuran bersamaan di platform PC dan konsol generasi baru menunjukkan komitmen untuk menjangkau audiens luas.

Game ini berpotensi menjadi standar baru untuk RPG dengan tema vampir dan setting historis yang terperinci





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