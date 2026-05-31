Prinsip Manfaat di Kunjungan Luar Negeri Presiden, kritik Pemborosan Anggaran, dan Berita Lainnya

Kompilasi berita: Presiden Prabowo menekankan azas kemanfaatan dalam kunjungan kerja ke Prancis, sementara Dino Patti Djalal mengkritik biaya besar perjalanan luar negeri dan memberi saran alternatif. Disertai kabar lain tentang滕尼, Waisak, TPPU, BTP, kematian Ryacudu, konflik Israel-Lebanon, pembunuhan di Sumatera, instruksi bahasa Prancis, komentar AS, French Open, dan ultah Surabaya.

Presiden mengutamakan prinsip manfaat dalam setiap langkah kebijakan, termasuk kunjungan luar negeri , untuk sebesar-besarnya kemaslahatan bangsa dan negara. Dalam kunjungan kerja ke Prancis, berbagai kerja sama bilateral tercapai di sektor pertahanan dan pendidikan.

Namun, kritik muncul terkait potensi pemborosan anggaran akibat banyaknya perjalanan presiden ke luar negeri. Dino Patti Djalal mencatat biaya satu perjalanan bisa mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah, mencakup rombongan, pesawat, hotel, logistik, protokoler, pengamanan, hingga uang harian delegasi. Ia memberikan lima saran alternatif agar hubungan internasional tetap terjaga tanpa harus keluar negeri, seperti melalui panggilan video atau memanfaatkan forum internasional.

Di sisi lain,Exists berbagai kabar lain: KSAD Maruli Simanjuntak menghargai warisan eks KSAD Ryamizard Ryacudu untuk TNI AD; isu intimidasi Yasinta Moiwend dibantah; Presiden Prabowo sampaikan ucapan Hari Waisak; pakar hukum TPPU Yenti Garnasih tanyakan sikap KPK terhadap Djaka Budhi Utama; Ace jelaskan alasan prioritas Pulau Java dalam pembentukan BTP; Megawati Doakan Ryacudu; Netanyahu perluas serangan ke Lebanon Selatan; kasus pembunuhan di Sungai Enim; PDIP tanggapi instruksi belajar bahasa Prancis; Menhan AS Hegseth sindir China; French Open pindahkan blok iklan Lacoste; Surabaya rayakan hari jadi ke-733; program CSR TBIG dukung pendidikan SMK; Alexandra Eala unggulan pertama turnamen tenis





VIVAcoid / 🏆 3. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Presiden Prabowo Kunjungan Luar Negeri Biaya Perjalanan Dino Patti Djalal Kerja Sama Prancis Alternatif Diploma TNI AD Ryamizard Ryacudu Hari Waisak KPK BTP Megawati Israel Lebanon Pembunuhan Sungai Enim Bahasa Prancis French Open Surabaya

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Presiden tiba di Tanah Air usai kunjungan ke PrancisPresiden Prabowo Subianto tiba di Tanah Air dan mendarat di Base Ops Pangkalan Udara TNI AU (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Sabtu setelah ...

Read more »

Presiden Prabowo Kembali dari Prancis dengan Empat Kesepakatan StrategisPresiden Prabowo Subianto tiba di Jakarta setelah kunjungan kenegaraan ke Prancis, membawa pulang empat kesepakatan komersial baru di bidang ketahanan energi, perdagangan, dan pertahanan.

Read more »

Prabowo Pulang dari Prancis, Bawa Kesepakatan Rp 61,25 TriliunPrabowo Pulang dari Prancis, Empat Kesepakatan Senilai Rp61,25 Triliun Disepakati RI-Prancis

Read more »

Manfaat Kunjungan Prabowo ke Prancis: Bakom Soroti Hasil Signifikan untuk IndonesiaBadan Komunikasi Pemerintah (Bakom) menekankan pentingnya menilai kunjungan Prabowo ke Prancis berdasarkan manfaat nyata bagi Indonesia, bukan hanya frekuensi perjalanan, demi kepentingan nasional.

Read more »