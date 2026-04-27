Primaria Fest 2026: Panggung Baru untuk Indonesian Bounce Music

Festival musik Primaria Fest 2026 akan hadir di empat kota di Indonesia untuk merayakan dan mengembangkan Indonesian Bounce Music (IBM), genre musik dance lokal yang semakin populer di kalangan generasi muda. Festival ini menampilkan jajaran artis ternama dan menawarkan pengalaman interaktif yang unik bagi para penonton.

Festival musik Primaria Fest 2026 hadir sebagai wadah pengembangan dan perayaan Indonesian Bounce Music ( IBM ), sebuah genre musik DJ/EDM yang enerjik dan menggugah semangat untuk berdansa.

IBM merupakan payung besar bagi berbagai aliran musik dance lokal Indonesia, termasuk hip-hop dangdut (hipdut), koplo, breakbeat, dan lainnya. Dulu sering dianggap sebagai kesenangan tersembunyi, kini IBM berkembang pesat dan menjadi bagian penting dari identitas generasi muda Indonesia. Festival ini muncul sebagai respons terhadap momentum positif IBM, yang didorong oleh platform digital dan budaya komunitas, dan kini tidak hanya dinikmati secara pribadi, tetapi juga meramaikan panggung, klub, dan festival di seluruh negeri.

Primaria Fest tidak hanya menawarkan hiburan, tetapi juga pengalaman yang lebih mendalam dan personal bagi para penonton. Festival ini bertujuan untuk mengubah cara menikmati musik, dari sekadar menonton menjadi pengalaman bersama yang emosional dan bermakna. Primaria Fest 2026 akan digelar di empat kota besar di Indonesia: Tegal (5 Juni), Sukabumi (10 Juli), Bekasi (21 Agustus), dan Semarang (11 September). Setiap kota akan menampilkan sekitar 6-7 artis ternama, menciptakan kombinasi yang menarik bagi berbagai selera musik.

Jajaran artis yang akan meramaikan festival ini termasuk NDX AKA, Whisnu Santika, Tenxi, Naykilla, Juan Reza, Bravy, DNA (Jayjax & Mister Aloy), OM Lorensa, Jammin Love, Ade Astrid, Om Abidin, Mentik Wangi, Pertelon Koplo, Pemandu Karaoke Sedih, dan Warga & Sultan. Harga tiket dirancang agar tetap terjangkau bagi masyarakat luas, dengan menawarkan nilai tambah melalui pengalaman interaktif yang unik. Lebih dari sekadar hiburan, Primaria Fest ingin menumbuhkan kebanggaan terhadap musik lokal sebagai bagian dari identitas generasi muda Indonesia.

Festival ini bertujuan untuk menciptakan ruang ekspresi tanpa stigma, mempererat hubungan antara artis, komunitas, dan penonton, serta menjadi wadah kolektif bagi masyarakat untuk bersatu dalam kecintaan terhadap musik. Fenomena Indonesian Bounce Music tidak hanya populer di Indonesia, tetapi juga mendapatkan pengakuan internasional. Hal ini terbukti dari kesuksesan perayaan Indofair 2025 di Sana Budaya, Suriname, pada 29 Oktober 2025, di mana musik koplo menjadi daya tarik utama.

Festival tersebut juga menampilkan berbagai tarian tradisional Indonesia, gamelan, keroncong, pencak silat, dan jaran kepang, yang tahun ini diusulkan ke UNESCO sebagai warisan budaya tak benda bersama antara Indonesia dan Suriname. Selain musik dan tarian, festival ini juga menyajikan beragam kuliner khas Indonesia, seperti Indomie, bakso, cendol, sate, gulai, bakmi, dan lumpia, yang ludes terjual dalam waktu singkat. Bahkan, demo memasak tiga jenis soto (Bandung, Lamongan, dan Betawi) dengan koki dari Indonesia turut memeriahkan acara.

Indofair 2025 berhasil menarik sekitar 12 ribu pengunjung selama dua hari penyelenggaraan, menunjukkan minat yang besar terhadap budaya Indonesia di Suriname. Primaria Fest 2026 diharapkan dapat melanjutkan momentum positif ini dan menjadikan Indonesian Bounce Music sebagai genre musik yang semakin dikenal dan dicintai di seluruh dunia





