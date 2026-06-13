Prilly Latuconsina Mengungkapkan Tantangan Kulitnya sebagai Diver

Prilly Latuconsina, seorang aktris berusia 29 tahun, mengungkapkan bahwa aktivitas diving membuat kulitnya lebih rentan terhadap masalah kulit. Ia harus memberikan perhatian ekstra terhadap kondisi kulitnya karena paparan sinar UV yang berlangsung lama.

Prilly Latuconsina mengungkapkan bahwa aktivitas diving membuat kulitnya lebih rentan terhadap masalah kulit. Ia harus memberikan perhatian ekstra terhadap kondisi kulitnya karena paparan sinar UV yang berlangsung lama.

Prilly memilih menjalani treatment rutin dengan Cellbooster sebagai bagian dari perawatan kulit jangka panjang. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak pernah sembarangan memilih treatment maupun produk kecantikan, tetapi memastikan keamanan, legalitas, dan kecocokannya dengan kondisi kulitnya. Dokter aesthetic dr. Sri Gitalia mengingatkan bahwa tidak semua treatment yang viral di media sosial cocok untuk setiap orang, dan aspek keamanan harus menjadi prioritas utama dalam memilih treatment kecantikan.

Prilly pun mengamini pandangan tersebut dan memprioritaskan memahami kebutuhan kulit sendiri daripada mengikuti tren yang sedang ramai dibicarakan





TabloidBintang / 🏆 17. in İD We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Prilly Latuconsina Diving Kulit Treatment Cellbooster

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Di Balik Kesuksesannya, Mathew Baker Ternyata Pernah Menghadapi Tantangan Besar: Sang Ibu Ungkap FaktanyaMathew Baker mengungkap perjalanan emosional menuju Timnas Indonesia. Sang ibu menceritakan dukungan keluarga, akar Batak, dan tantangan menghadapi Australia.

Read more »

NU NTT Hadapi Tantangan Geografi dan Ideologi, Berharap PBNU Lakukan RekonsiliasiNU NTT memiliki tantangan lebih berat dalam memperjuangkan umat. Secara geografis, wilayah ini berbatasan langsung dengan Timur Leste.

Read more »

7 Hal di Kamar Mandi Anda yang Secara Halus Mengungkapkan Kepribadian dan Status Anda Menurut PsikologiTujuh hal di kamar mandi yang secara halus dapat mengungkapkan kepribadian dan status Anda menurut psikologi.

Read more »

Rahasia Kulit Glowing Prilly Latuconsina Akhirnya Terungkap, Ternyata Rutin Pakai IniPrilly Latuconsina membongkar rahasia kulit sehat dan glowing yang dijaganya lewat treatment rutin Cellbooster. Ia mengaku menjalani perawatan setiap dua minggu demi melawan dampak aktivitas luar ruangan

Read more »