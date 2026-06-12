Pria yang Diduga Terlibat dalam Kejahatan Terorganisir Ditangkap di Indonesia

Pria yang diduga terlibat dalam kejahatan terorganisir lintas negara dan kelompok motor Hells Angels ditangkap di Indonesia. Ia menggunakan paspor palsu dan jet pribadi untuk meninggalkan Indonesia menuju Mozambik.

Pria yang masuk dalam daftar pencarian otoritas Australia itu diamankan saat berupaya meninggalkan Indonesia menggunakan paspor palsu dan jet pribadi menuju Mozambik. Penangkapan dilakukan setelah sistem keimigrasian mendeteksi kecocokan identitas penumpang dengan Interpol Blue Notice yang diterbitkan atas permintaan pemerintah Australia.

Petugas kemudian menunda keberangkatan pesawat privat yang dijadwalkan terbang dari Denpasar menuju Maputo, Mozambik. Saat pemeriksaan berlangsung, petugas menemukan kejanggalan pada dokumen perjalanan yang digunakan salah satu penumpang berkewarganegaraan Brasil bernama George Anderson Mota Correira. Hasil penyelidikan mengungkap bahwa identitas tersebut palsu dan pemegang paspor sebenarnya adalah Angelo Pandeli, warga negara Australia berusia 55 tahun. Menurut otoritas imigrasi, Pandeli sempat bersembunyi di toilet pesawat ketika petugas melakukan pemeriksaan lanjutan.

Ia akhirnya diamankan setelah pesawat diperintahkan kembali ke terminal untuk pemeriksaan lebih mendalam. Pandeli diketahui merupakan tokoh yang diduga memiliki keterkaitan dengan jaringan kejahatan terorganisir lintas negara dan kelompok motor Hells Angels. Otoritas Australia menuduhnya terlibat dalam sejumlah operasi penyelundupan narkotika skala besar ke Australia, meski hingga kini belum ada informasi resmi mengenai dakwaan pidana yang sedang berjalan terhadapnya. Setelah ditangkap, Pandeli dideportasi ke Australia.

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Kejahatan Terorganisir Pencuri Penyelundupan Narkotika Perampokan Pembunuhan

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