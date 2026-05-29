Pria Pejalan Kaki Meninggal Setelah Tertabrak Truk Kontainer di Jakarta Utara

Seorang pria pejalan kaki di Jalan Raya Cilincing , Jakarta Utara , tewas setelah tertabrak truk trailer atau truk gandeng yang mengangkut kontainer, Jumat (29/5/2026). Kanit Gakkum Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Kepolisian Resor (Polres) Metro Jakarta Utara , AKP Edy Wibowo, menyebut insiden itu terjadi sekitar pukul 05.30 WIB.

Ia menyebut usai tertabrak truk yang dikemudikan oleh pria berinsial R, korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Korban ini Mr X, dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian akibat dilindas truk trailer dengan nomor polisi B 9763 UWW yang dikemudikan pria berinisial R. Berkaitan dengan peristiwa itu, polisi telah melakukan olah tempat kejadian dan memeriksa sejumlah saksi terkait peristiwa tersebut. Polisi juga menyampaikan awal mula pria tersebut tertabrak truk di depan Pospol Cilincing.

Menurut keterangan, awalnya, pria tersebut berjalan di tepi jalan, di depan Pospol Cilincing. Namun, diduga pria tersebut terpeleset ke arah kanan. Di saat yang bersamaan, melaju truk pengangkut kontainer yang dikemudikan oleh R sehingga korban tertabrak dan terlindas roda belakang truk. Truk tersebut melintas dari arah timur menuju barat, dan korban yang terlindas terjepit di bawah ban truk sehingga meninggal di lokasi kejadian





